Rusia advierte a EU que mantendrá equipos y personal militar en Venezuela

Rusia defendió su derecho a que los dos aviones militares que llegaron el fin de semana a Venezuela permanezcan en esa nación, afirmando que el hecho de que estén en el país latino se debe a acuerdos bilaterales, con ello dio respuesta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió al Kremlin irse de Venezuela.

Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, explicó que la aeronave que arribó a Venezuela, es un avión de carga y otro de pasajeros con una comitiva militar la cual incluye especialistas quienes se encuentran en el país caribeño debido a los acuerdos de cooperación técnico-militar firmados entre Venezuela y Rusia.

"Estarán allí todo el tiempo necesario, cuánto lo necesite el Gobierno de Venezuela", informó dejando en claro que la presencia militar rusa no viola ni acuerdos internacionales ni la legislación venezolana, "no cambia el balance de fuerzas de la región" y "no amenaza a nadie".

Por otra parte, la portavoz rusa señaló a "algunos personajes de Washington" de tener una actitud amenazante. A medida que la crisis de Venezuela se ha agudizado, el presidente Donald Trump, su secretario de Estado, Mike Pompeo y el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, han dicho que "todas las opciones están sobre la mesa", incluida la militar.

De manera que así se ha visto obligada Rusia a responder ante las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump desde la Casa Blanca durante una reunión con la esposa del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, señalando que "Rusia tiene que irse".