Rudy Giuliani, abogado de Trump pasa incómodo momento ¡se “derrite” el TINTE!

Lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump había anunciado como una rueda de prensa en la que sus abogados personales, entre ellos Rudy Giuliani darían a conocer "un camino muy claro y viable a la victoria" terminó siendo la burla de las redes sociales.

Rudy Giuliani se presentó este jueves ante diversos medios de comunicación, para insistir en las denuncias, sin pruebas, de un supuesto fraude en las elecciones del 3 de noviembre. Sin embargo, el sentido de la conferencia cambió cuando aparecieron chorretones de lo que parecía tinte para el pelo deslizándose por el rostro del abogado.

Rudy Giuliani protagoniza incómodo momento

Donald Trump había anunciado en su cuenta de Twitter una rueda de prensa en la que sus abogados darían a conocer "un camino muy claro y viable a la victoria", sin embargo, el incidente de su abogado Rudy Giuliani, captó toda la atención y poco importó que asegurará un fraude masivo.

“Lo que les estoy describiendo es un fraude masivo. No es algo pequeño”, afirmó Giuliani en la conferencia de prensa

Rudy Giuliani capta miradas

Mientras hablaba en el rostro sudado del abogado corrían dos hilos de un líquido oscuro que se desprendían de su cabello y llegaban hasta las mejillas, la imagen que no pasó desapercibida por los periodistas de los medios de comunicación que cubrían la conferencia y los internautas.

Rudy Giuliani "parecía que estaba comenzando a derretirse", señaló el diario The New York Times, que consultó con varios peluqueros de Manhattan, quienes coincidieron en que el líquido oscuro "no era tinte para el cabello".

Os dejo unas instantáneas de la última rueda de prensa de Rudy Giuliani, ex alcalde de NY, ahora convertido en charlatán conspiranoico a sueldo de Trump.



La viva imagen de la decadencia.



Felices sueños (si podéis) pic.twitter.com/phauWvQYLS — Sheldon Republicano�� #pontemascarilla (@pimientoman) November 20, 2020

Algunos de los consultados indicaron que pudo tratarse de rímel o de un lápiz de retoque para las patillas.

Los internautas no dejaron pasar la oportunidad para crear memes con la cara de Rudy Giuliani.

La Verdad Noticias recomienda: Otro bufete de abogados ABANDONA a Trump; no apoyan sus quejas de fraude electoral

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.