Rosario Robles asegura ser una REHÉN de la FGR; está "INJUSTAMENTE" encarcelada

Rosario Piedra asegura ser una REHÉN de la FGR; está "INJUSTAMENTE" encarcelada

De acuerdo con la información que tenemos en La Verdad Noticias, Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, asegura que la Fiscalía General de la República (FGR), la ha mantenido como una rehén pues todo es a consecuencia de que no ha aceptado colaborar con las autoridades.

Señaló que no optará por recurrir a lo que llamó la “falsa delación disfrazada de testigo colaborador”.

La ex secretaria asegura ser una rehén de la FGR

Acusaciones de Rosario Robles

A través de una carta publicada a puño y letra, Robles Berlanga expresó: “Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad".

"La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén -porque no he querido colaborar- para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”.

Testigo colaborador. La exsecretaria, Rosario Robles, vinculada con la llamada Estafa Maestra, indicó que tiene información de la misma Fiscalía que ofrecen impunidad a cambio de declarar “lo que ellos necesitan”.

TE PUEDE INTERESAR:Rosario Robles con un pie FUERA de la CÁRCEL; obtiene suspensión definitiva

Destacó que la FGR pretende darle su libertad a cambio de que “señale como responsables excolegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad”.