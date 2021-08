Ropa de familia en el tendedero fue lo que delató a Osama Bin Laden

Este día se dio a conocer mediante la publicación de un libro que la caída de Osama Bin Laden fue gracias a que su familia dejó tendida ropa en el tendedero, misma el terrorista había usado con anticipación.

Según el libro "The Rise and Fall of Osama bin Laden", el ejército de Estadod Unidos ubicó en agosto de 2010 a la familia del terrorista tras años escondidos.

Como recordarás el terrorista se adjudicó el ataque a las Torres Gemelas el 11 de Septiembre en los Estados Unidos, una de las tragedias más grandes de su historia.

Ropa tendida lo delató con la CIA

Bin Laden fue ejecutado en 2010

Tras la publicación del libro sobre la caída Bin Laden, uno de los capítulos que más llamó la atención fueron los detalles sobre la detección del escondite del terrorista.

Después de días de vigilancia el Ejército de los Estados Unidos detectó al hombre más buscado en un terreno con muros de más de 5 metros de altura, sin ventanas, servicio de luz e internet.

De inmediato procedieron y se dio la caída del terrorista, responsable del atentado contra las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001.

¿Quién era Osama Bin Laden?

Bin Laden fue el líder y fundador de la organización terrorista Al Qaeda, mismo que se adjudicó el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos y donde murieron dos mil 977 personas.

Tras el ataque pasó años escondido hasta su ejecución en agosto de 2010 donde fue interceptado por la CIA y el Ejército de los Estados Unidos.

Después de la muerte de Osama Bin Laden, la familia de Al Qaeda eligió a su hijo como nuevo líder, el cual también murió el pasado 2019.

