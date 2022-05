Roban tabernáculo de 2 millones y decapitan “ángeles” en iglesia de Brooklyn

Criminales entraron a una iglesia de Brooklyn, Nueva York y robaron un tabernáculo “irremplazable” valorado en 2 millones de dólares, por si fuera poco los ladrones decapitaron las estatuas de los ángeles que se encontraban en la iglesia católica.

De acuerdo con la policía de la entidad, los criminales usaron herramientas eléctricas para “cortar a la fuerza” el altar, para acceder así al tabernáculo de oro de 18 quilates.

Se informó que el robo se registró en una Iglesia Católica Romana St. Augustine en el área de Park Slope, aproximadamente entre las 6:30 de la tarde del jueves y las 4:00 pm del sábado, según el Departamento de Policía de Nueva york.

Diócesis de Brooklyn lamentó el robo

Así quedaron las estatuas de los ángeles

Más allá de su valor económico, se ha dicho que el tabernáculo robado es “irremplazable”, este data de la misma fecha en que se construyó la iglesia en la década de 1890. Es irremplazable debido a su valor histórico y artístico", explicó la Diócesis en un comunicado.

"La Sagrada Eucaristía alojada dentro del Tabernáculo fue arrojada por todo el altar" indicaron, mientras lamentaron lo ocurrido y la forma en la que se dio el robo.

El padre Frank Tumino, párroco de St. Augustine, indicó: "Esto es devastador, ya que el tabernáculo es el punto central de nuestra iglesia fuera de la adoración, sosteniendo el Cuerpo de Cristo, la Eucaristía, que se entrega a los enfermos y a los confinados".

En la declaración de la diócesis, el párroco continuó diciendo: "Saber que un ladrón ingresó al espacio más sagrado de nuestra hermosa Iglesia y se tomó grandes molestias para entrar a un sistema de seguridad es un acto atroz de falta de respeto".

¿Cómo es la seguridad en Nueva York?

Ladrones saquearon la iglesia católica

La seguridad en Nueva York no es algo que debería preocuparte, ya que es considerada una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Brooklyn es el barrio más grande de la ciudad de Nueva York y, por lo tanto, donde se registran la mayor parte de incidentes. La zona más conflictiva es Bedford-Stuyvesant, que fue la cuna del crimen en los años 80. Ahora, la cosa está mucho más calmada, pero si no conoces la zona no es recomendable pasarse por allí de noche.

