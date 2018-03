Roban más de 64 millones de dólares en en bitcoin

Redacción/Diario La Verdad Tras una misteriosa suspensión que se prolongó durante medio día, uno de los mayores mercados de minería de criptomonedas, NiceHash, ha anunciado el robo de una cantidad desconocida de bitcoines de las billeteras de sus clientes. Al mismo tiempo, una sospechosa cartera ha llegado a acumular bitcoines por más de 64 millones de dólares en poco tiempo. La empresa, que ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar o alquilar poder de procesamiento para extraer nuevas criptomonedas, realizó el anuncio el miércoles pasado, 12 horas después de que NiceHash informara a sus usuarios sobre la realización de trabajos de mantenimiento. Dos horas después del primer anuncio el usuario Erik Callesen publicó una fotografía de una transacción saliente que aseguró no haber podido completar. "O me 'hackearon' o pasó algo más", escribió el usuario. Callesen relató haberse dado cuenta de que muchos bitcoines —por valor de 56 millones de dólares— habían sido desviados a una billetera de esta criptodivisa. Muchos otros usuarios respondieron al primer anuncio de NiceHash denunciando el robo de sus fondos. Cuando NiceHash confirmó el 'hackeo' no precisó la cantidad de bitcoines robados. En esos momentos admitían estar "trabajando para verificar la cantidad". Sin embargo, la web CoinDesk reportó que exactamente 4.736,42 bitcoines, entonces valorados en más de 62 millones de dólares, habían sido robados y transferidos a una sola dirección. Algunos usuarios señalaron una cartera de bitcoines cuyo balance creció desde los 0,01 bitcoines, equivalente a algo más de 123 dólares, a los 4.655,25 bitcoines, o 57,7 millones de dólares, gracias a más de 3.000 transacciones realizadas en tan solo diez minutos. https://twitter.com/MillionsBitcoin/status/938528559215366147 La billetera actualmente cuenta con 4.736,42 bitcoines, que tienen un valor de 64,08 millones de dólares. En su último comunicado NiceHash informó de que además de realizar una investigación interna, ha denunciado lo sucedido las autoridades, con las cuales está "cooperando de manera urgente". El mercado de minería lamentó lo ocurrido y aseguró que espera corregirlo en los próximos día y "restaurar el servicio de NiceHash con las máximas medidas de seguridad lo más pronto posible". La compañía recomendó a los usuarios que cambiaran sus contraseñas como medida de precaución. Con información de RT

