Roban documento sobre Hernán Cortés del AGN y lo subasta en Estados Unidos

El robo de un documento de 1521 sobre Hernán Cortés fue detectado, tras ser subastado por Swann Galleries, en Nueva York, el pasado 24 de septiembre; investigadores alertaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Archivo General de la Nación (AGN).

El manuscrito formaba parte del Fondo Hospital de Jesús 1520-1925, que reúne los archivos más antiguos resguardados por el Archivo General de la Nación.

El documento extraído de forma ilegal era parte del legajo 271, exp. 13, y estaba catalogado como “Requerimiento que, sobre las provisiones que traía Cristóbal de Tapia, hicieron a Hernando Cortés, capitán general y justicia mayor de la Nueva España, Pedro de Alvarado, Bernardino Vázquez de Tapia y Cristóbal Corral, en presencia de Hernán Sánchez de Aguilar, escribano público y del concejo de la villa de Segura de la Frontera, Coyoacán, 12 de diciembre de 1521”.

Ese manuscrito, en el que se menciona a Pedro de Alvarado como alcalde ordinario del cabildo de Tenochtitlan, formaba parte de la subasta “Printed & Manuscript Americana”, organizada por Swann Auction Galleries, con sede en Nueva York.

Fue ahí, en su página web, donde el grupo de investigadores conformado por Sebastián van Doesburg, Rodrigo Martínez Baracs, María del Carmen Martínez Martínez y Michel Robert Oudijk vieron el documento.

Michel Robert Oudijk, del Instituto de Investigaciones Filológicas, explicó para medios locales que desde hace un par de años han visto cómo patrimonio cultural mexicano se subasta tanto en territorio nacional como en el extranjero, y que en especial llamó la atención que, de nueva cuenta, documentos del Fondo Hospital de Jesús fueran ofrecidos para su venta.

Este fue el documento extraído del Archivo General

Misterioso robo en el AGN

Michel Robert Oudijk sostiene que, como investigador y usuario del AGN, es casi imposible salir de ahí con un documento.

“En el Archivo controlan todo lo que llevas. Hay policías que registran tus datos y verifican tu computadora por si hay documentos. Además del policía, el personal del Archivo vigila a los investigadores”.

“Es decir, salir del AGN con un documento es casi imposible, esto nos dice que tuvo que ser alguien que puede entrar y salir sin verificaciones, quien lo puede hacer es alguien de adentro del Archivo, tan claro como el agua”, declaró Oudijk.

El filólogo enfatiza que es importante preservar el manuscrito en su contexto, “porque forma parte de un legado, que sólo en conjunto tiene sentido”.

Ayer por la tarde, el “Requerimiento” ya no estaba en la página de Swann Galleries, pero para Oudijk esa acción no termina con el problema: “Se debe insistir a la subastadora quién le ofreció esos documentos y si esta persona no fue la que sustrajo el documento, de dónde lo sacó, y así seguir el hilo hasta encontrarla. Simple trabajo de detective”.

Marco Palafox, director de jurídico del AGN, y el área de Comunicación del INAH informaron que cada institución ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República con la intención de recuperar el “Requerimiento” de 1521.

“Hablamos de una sustracción ilícita del AGN. La denuncia se presentó el viernes. Creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya sabe”, dijo Palafox.

Por su parte, el INAH dijo a través de una tarjeta informativa que interpuso la denuncia ante la FGR “contra quien resulte responsable por la subasta programada para el 24 de septiembre en la casa de subastas Swann Galleries, ubicada en Nueva York, en la cual se incluyen documentos históricos que, de acuerdo al dictamen realizado por especialistas de este Instituto, son considerados Monumentos Históricos, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”.

El saqueo de documentos históricos para su venta ilegal ya es un problema grave en #México. Ahora una carta de Hernán Cortés será subastada en #EUA. https://t.co/iAR5GqeOv8 pic.twitter.com/MIuyOoPmpU — Heinz Zeta (@huichol19) September 10, 2020

Denuncian por subasta en Morton

Marco Palafox, director jurídico del Archivo General de la Nación (AGN), informó que a pesar de que la casa Morton sí realizó la subasta de lotes con indicios de Patrimonio Documental de la Nación el martes, continuarán con la denuncia presentada en la Fiscalía General de la República.

De toda la subasta, el AGN reclamó 75 lotes después de una revisión del catálogo. “Lo que se presentó en la denuncia no fue una afirmación categórica, sino que esos documentos probablemente son Patrimonio Documental de la Nación”, explicó Palafox.