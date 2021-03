Roban 600 litros de cerveza que se añejaban en el fondo del mar en Argentina

La cerveza suele mover a sus verdaderos fanáticos a hacer cosas que la gente normal no haría, como un grupo de ladrones en Argentina que eligieron los más de 600 litros de la preciada bebida que fue sumergida a varios metros de profundidad en Mar del Plata.

Los barriles habían sido sumergidos a tres millas de la costa como parte de un experimento solidario con el que las cervecerías Heller, La Paloma y Baum, todas de Mar del Plata, querían elaborar una cerveza especial.

La idea era probar la maceración de la cerveza producida en forma conjunta para luego comercializar y donar todo el dinero recaudado al Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia, según Infobae.

Saquean cerveza de un barco hundido

Los cerveceros almacenaron cientos de litros de cerveza y los amarraron a un barco de la era soviética hundido en el fondo del océano, pero un día antes de que tuvieran que salir, los ladrones se fugaron con el lote completo.

"Tres o cuatro personas sin moral destruyeron el trabajo de tanta gente que se esforzó tanto".

Brelles inicialmente le había sugerido la idea a un amigo, el copropietario de Heller Brewery, Eduardo Ricardo, en 2018. También se sumaron otras cervecerías de la ciudad.

La preparación para el experimento tomó algo de tiempo, sobre todo debido a las interrupciones del COVID-19, pero finalmente los barriles se unieron al barco hundido en noviembre del año pasado. Debían extraerse la semana pasada y mezclarse con una cerveza más ligera para hacer una línea especial.

El cervecero Juan Vincent le dijo a The New York Times que, a pesar de haberse salido con la suya hasta ahora, los ladrones no estarían disfrutando de una fiesta, pues lo que se robaron es solamente un licor tibio y sin gas muy distinto aún de la cerveza que sería muy difícil de beber. Los cerveceros dijeron que repetirán el experimento.

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Instagram para mantenerte informado.