Roba en restaurante y regresa 20 años después para devolver el dinero

Una carta narra la historia de una mujer que trabajaba como mesera en un restaurante mexicano, la chica en ese momento pasaba por problemas económicos por lo que decidió robar unos dólares, después de 20 años y con 1,000 dólares en efectivo dejo una carta escrita a mano, donde contaba la situación.

La propietaria del restaurante "El Charro" en Tucson, recibió un correo un tanto peculiar, en el hablaba una mujer que había trabajado para ella en la década de los 90`s mientras asistía a la Universidad de Arizona, en el correo reveló que había robado dinero del restaurante.

Uno de los meseros con los que trabajé me animó a 'olvidar' que anotara algunas copas por turno y guardar el dinero en efectivo. Y por alguna estúpida razón, lo hice", escribió la mujer, que solo se identificó como exempleada "agradecida". "Crecí en la iglesia, sabía que debía actuar mejor que eso. No había robado ni un centavo antes de eso, ni lo he hecho desde entonces".