Rishi Sunak admite errores de Liz Truss y prevé una gran crisis económica

Rishi Sunak admite errores de Liz Truss y advierte sobre una gran crisis económica, esto al comparecer por primera vez desde Downing Street, tras asumir esta mañana su cargo de Primer Ministro.

“Acabo de estar en el palacio de Buckingham, y acabo de aceptar la invitación del rey para formar un Gobierno en su nombre”.

Agregó: “Es adecuado explicar por qué estoy aquí como primer ministro: ahora mismo, nuestro país se enfrenta a una profunda crisis económica, las postrimerías del covid siguen ahí, y la guerra de Putin en Ucrania. Todo esto ha desestabilizado el mercado energético y las cadenas de suministro en todo el mundo”.

Rishi Sunak admite errores de Liz Truss, pero reconoce que lo hecho fue con buena intención, pero que al final fueron errores. En La Verdad Noticias te presentamos su discurso.

“Quiero rendir homenaje a mi predecesora, Liz Truss. Ella no estaba equivocada a la hora de querer tener crecimiento en este país. Es un objetivo noble, y admiro su determinación para lograr ese cambio, pero se cometieron algunos errores. No por mala intención, de hecho, era todo lo contrario, pero con todo y con eso, eran errores”.

Es así como Rishi Sunak admite errores de Liz Truss, pero ve un duro trabajo para el futuro: “Y yo he sido elegido líder de mi partido, y primer ministro, en parte, para solucionarlos. Y ese trabajo empieza de inmediato. Quiero que la estabilidad económica y la confianza estén en el centro de la agenda de este Gobierno”, declaró Sunak.

Añadió: “Esto implicará decisiones difíciles por venir, pero ya me vieron durante la covid haciendo todo lo que podía para proteger a los ciudadanos, a las empresas, con distintos planes. Siempre hay límites, pero les prometo lo siguiente: tendré la misma compasión ante los retos que nos enfrentamos hoy”.

¿Qué promete Rishi Sunak para su gobierno?

Promete integridad, profesionalidad y rendir cuentas a todos los niveles.

“El Gobierno que yo hoy lidero no liderará a la siguiente generación, y no queremos dejar a esa generación, a nuestros hijos y nuestros nietos, una deuda que nosotros no somos capaces de pagar. Quiero unir a nuestro país, no con palabras, sino con actos. Trabajaré día a día para cumplir todo eso para ustedes”, continúa el Primer Ministro Rishi Sunak.

“Este Gobierno tendrá integridad, profesionalidad y rendiremos cuentas a todos los niveles. La confianza se gana, y yo me ganaré la de los ciudadanos”, sigue.

Palabras a Boris Johnson

Aunque Rishi Sunak admite errores de Liz Truss, trasmite vivaces palabras para Boris Johnson: “Siempre estaré agradecido a Boris Johnson por sus increíbles logros como primer ministro. Le agradezco mucho su calidez y generosidad de espíritu”.

“Sé que estaría de acuerdo en que el hecho de que el mandato que se ganó mi partido en 2019 no es propiedad individual de una única persona, es un mandato que pertenece a todos nosotros, que nos une a todos, y el centro de ese mandato es nuestro programa electoral”.

Rishi Sunak agregó: “Cumpliré sus promesas: un sistema sanitario más fuerte, mejores escuelas, calles más seguras, control de nuestras fronteras, protección de nuestro medio ambiente, apoyar a nuestras fuerzas armadas, equilibrar nuestra economía para que abrace la oportunidad del Brexit, donde los negocios inviertan, innoven y creen empleo”, añade el nuevo primer ministro.

Para finalizar sus palabras en su primer discurso como primer ministro dijo: “Entiendo la dificultad de este momento. Tras los miles de millones de libras que nos ha costado luchar contra la covid, los problemas que hubo y que ahora tenemos en mitad de una terrible guerra que tenemos que hacer que termine”.

Y luego que Rishi Sunak admite errores de Liz Truss añade: “Crearemos un futuro merecedor de los sacrificios que tantos han hecho, y llegar a mañana y a todos los días venideros con esperanza. Muchas gracias”.

