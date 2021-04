Rio de Janeiro reabre negocios a pesar del aumento en la ocupación hospitalaria

Este viernes, las autoridades del gobierno de Río de Janeiro decidieron reabrir los bares, restaurantes y negocios a pesar del incremento desmedido de la ocupación hospitalaria por casos de Covid-19.

Después de diez días de que los establecimientos habían permanecido cerrados para contener la propagación del virus, y además de que Río de Janeiro es la segunda ciudad de Brasil más azotada por la pandemia, el gobierno anunció la apertura de los negocios.

El levantamiento de las medidas restrictivas fue anunciado a través de una rueda de prensa encabezada por el alcalde, Eduardo Paes, quien aseguró que pese a la reapertura de distintos comercios, “no es hora para que la gente se relaje”.

Rio de Janeiro ha relajado las restricciones a pesar de aumento de casos.

Río de Janeiro reabrió sus negocios

Con el cambio, bares, restaurantes, clubes, museos, teatros, cines y casas de eventos pueden operar y atender de forma presencial hasta las 21 horas, mientras que las tiendas y establecimientos comerciales podrán funcionar entre las 10 y 18 horas.

Sin embargo, continúan prohibidas las actividades deportivas colectivas y el acceso a playas, cascadas, parques, así como permanecer en las vías, áreas y plazas del municipio entre las 23 horas y las 5 horas de la mañana siguiente.

Eduardo Paes destacó que la medida es un reflejo de los efectos positivos de las medidas adoptadas hace 10 días, que cerraron todos los servicios no esenciales. “Nuestra realidad no permite un lockdown (confinamiento total). Pero no es momento de relajar“, enfatizó.

Según el secretario de Salud de Río, Márcio Garcia, el cierre de todas las actividades no esenciales durante los últimos días ya empiezan a dar señales positivas en el sistema de salud de la ciudad y en el número de personas atendidas en los hospitales.

No obstante, la reactivación de varios sectores de la economía se produce en momentos en que el número de decesos y contagios por el coronavirus sigue creciendo en la ciudad, que ya registra casi 21 mil 500 fallecidos y unos 235 mil casos confirmados.

