Revista pide acabar con el Premio Nobel de la Paz tras nominación a Trump

La revista Atlantic causó sorpresa el viernes cuando publicó un artículo en el que pedía la abolición del Premio Nobel de la Paz después de que Donald Trump fuera nominado para el prestigioso honor.

El nombre del presidente fue presentado para el premio 2021 por el legislador noruego Christian Tybring-Gjedde, quien citó el papel de Trump en la intermediación de un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Desde entonces, Trump obtuvo una segunda nominación del legislador sueco Magnus Jacobsson por supervisar un acuerdo económico entre Kosovo y Serbia.

Las nominaciones, sin embargo, aparentemente no le cayeron bien a la revista liberal, que declaró el viernes que "la paz tenía su oportunidad y la arruinó".

"Si Trump gana el premio, será el cuarto Nobel otorgado por la paz entre Israel y sus vecinos", escribió el redactor de Atlantic, Graeme Wood.

"Eso hará que los mediadores de paz árabe-israelíes tengan más éxito en encantar al Comité Nobel que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha ganado tres veces en los 120 años de historia del premio, pero aún menos exitoso que mi favorito, que es nadie en absoluto.

"No dar el premio de la paz a nadie es una tradición que el Comité del Nobel debería revivir, quizás de forma permanente", añadió Wood.

"El historial de logros de los galardonados con la paz es tan irregular y la justificación de sus premios tan ecléctica, que el comité debería tomarse un largo descanso para considerar si la paz es una categoría lo suficientemente coherente como para que valga la pena reconocerla. La paz tuvo su oportunidad y Lo arruinó. La nominación de Trump ... ayuda a mostrar por qué ".

Wood describió la nominación de Trump por Tybring-Gjedde como "absurda" y dijo que la "principal maniobra diplomática del presidente es adoptar una postura de lamerse hacia los autoritarios, prometiéndoles décadas en el poder a cambio de una sonrisa y un desarrollo de condominios. La paz no significa una red de acuerdos personales entre psicópatas ricos ".

"A estas alturas las contradicciones del premio de la paz deberían ser evidentes", agregó.

"¿Se da por la paz o por rumores de paz? ¿Mereces un premio por mantener a los déspotas, siempre y cuando los déspotas sean parte de una red estable? ¿Se da por destruir accidentalmente un gran ejército, o solo si la destrucción es intencional? ¿Y si haces todo lo correcto, pero eres un grosero o un presunto violador".

Wood argumentó que el premio de la paz es más "subjetivo" que los otros premios Nobel, afirmando que el ganador de 1973 Henry Kissinger terminó y comenzó "muchos conflictos" y señaló que el homenajeado en 2009, Barack Obama, se negó a reunirse con el dictador norcoreano Kim Jong Il y amplió la política de Estados Unidos. programa de aviones no tripulados, y agregó que el 44º presidente "ganó por su promoción de, en particular, no por su éxito en el logro de la 'cooperación entre los pueblos'".

"Todo esto apunta a una de dos conclusiones", afirmó Wood. "El Comité Nobel puede otorgar el premio a organizaciones que hacen el bien como la Cruz Roja o Médicos sin Fronteras ... o puede mantener el premio bajo llave por un tiempo y reevaluar su razonamiento para una era moderna.

"Sospecho que esa reevaluación terminará, si el comité es honesto, con la admisión de que la paz sólo puede reconocerse por sus frutos, que tardan décadas en madurar, y no por sus semillas. Seguir dando premios por las semillas es a la corte vergüenza y convertirse en rehén de nominaciones extravagantes que buscan llamar la atención como la de Trump. Es mejor cerrarlo antes de que lo hagan los trolls ".

"No espero que a los medios les guste Donald Trump y no les importe el Nobel, pero la hostilidad aquí es un descrédito", reaccionó el escritor senior de RealClearInvestigations, Mark Hemingway.

"Los medios liberales están teniendo un colapso mental por las 2 nominaciones al Premio Nobel de la Paz de Trump", tuiteó el analista de NewsBusters, Nicholas Fondacaro.

"¿Es esta una versión de parodia?", Preguntó el editor de opinión de Newsweek, Josh Hammer.

"Esto es una tontería. Trump hace algo digno de ello, ¿así que todo el sistema debe ser quemado?" tuiteó Erielle Davidson, analista de políticas senior en el Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos.

"Pensé que la gente simplemente estaba recorriendo el Atlántico cuando decían que estaban pidiendo el fin del Premio Nobel de la Paz en respuesta a la nominación de Trump para el segundo puesto, pero, por desgracia, no: es real", dijo el colaborador del Daily Wire, Harry Khachatrian.

Recientemente, el Atlántico generó titulares con su explosivo informe de que el presunto presidente Trump menospreció a los soldados caídos de la Primera Guerra Mundial enterrados en el cementerio estadounidense de Aisne-Marne cerca de París como "tontos" y describió el cementerio como "lleno de perdedores" en un viaje a Francia en 2018.

El presidente Trump, así como los miembros actuales y anteriores de su administración, han negado rotundamente los informes de The Atlantic.