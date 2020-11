Revelan los juegos gratuitos de Xbox with Gold para diciembre de 2020

Es casi el final de noviembre, lo que significa que los suscriptores de Xbox Live Gold pronto tendrán un nuevo lote de juegos gratuitos para agregar a su colección.

Ya se han revelado los juegos gratuitos de Xbox con Gold para diciembre de 2020, que constan de dos juegos de Xbox One y dos títulos de Xbox 360.

Xbox One cuenta con dos juegos gratuitos de Xbox with Gold para diciembre 2020

Para el mes de diciembre, los suscriptores de Xbox Live Gold pueden reclamar The Raven: Remastered, un juego de aventuras episódico de apuntar y hacer clic de King Art Games. The Raven obtuvo críticas mixtas en el momento de su lanzamiento y no logró generar tanto interés como otros juegos episódicos de su época, como los títulos de Telltale Games. El otro juego gratuito de Games with Gold que los usuarios de Xbox One pueden reclamar es Bleed 2, un juego cooperativo de acción en 2D. Bleed 2 estará disponible del 16 de diciembre al 15 de enero de 2021.

Ofertas de Xbox 360

Las ofertas de Xbox 360 son un poco más interesantes, con suscriptores capaces de reclamar Saints Row: Gat Out of Hell del 1 al 15 de diciembre y Stacking del 16 al 31 de diciembre. Gat Out of Hell es un juego derivado de Saints Row 4 todo sobre el personaje favorito de los fanáticos Johnny Gat, mientras que Stacking es un peculiar juego de rompecabezas / aventuras de Double Fine. El apilamiento es el juego mejor revisado de la alineación, y es muy posible que termine siendo un éxito sorpresa para algunos que ni siquiera sabían que existía hasta ahora.

Aquí en La Verdad Noticias te informamos que lo interesante de la línea Xbox Games with Gold para diciembre de 2020 es que faltan juegos que estén explícitamente optimizados para Xbox Series X. Esto contrasta con la forma en que Sony ha manejado PlayStation Plus para PS5 hasta ahora, habiendo ya lanzado uno. PS5 a través del servicio y dejando en claro que los suscriptores de PS Plus también pueden esperar otro juego gratuito de PS Plus para PS5 en febrero.

Ha habido rumores de que Microsoft puede estar buscando eliminar Xbox Live Gold a favor de Xbox Game Pass Ultimate, lo que tendría mucho sentido. Xbox Game Pass Ultimate ofrece a los jugadores los beneficios Gold de todos modos, y Microsoft ya no parece estar realmente "intentando" con sus alineaciones de Games with Gold de un mes a otro. Tal vez las futuras alineaciones de Games with Gold incluyan juegos Xbox Series X, pero tal vez el servicio se elimine por completo, junto con la propia consola Xbox One.

Mientras tanto, los suscriptores de Xbox Live Gold todavía tienen tiempo para descargar algunos de los Juegos con Gold gratuitos para noviembre de 2020. ¡Esto incluye Aragami y Swimsanity! para los propietarios de Xbox One, así como el juego original LEGO Indiana Jones para Xbox 360.