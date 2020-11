Revelan el menú de Spider-Man: Miles Morales en un nuevo video

El primer vistazo al menú de Spider-Man: Miles Morales se ha filtrado en línea.

Un video de Twitter publicado hoy muestra a un jugador navegando por el nuevo menú donde aparece Miles Morales con el traje de Spider-Man con capucha, agachado en la pose icónica del héroe. El video, que está en francés, muestra al jugador cambiando rápidamente al menú del traje por un breve momento, donde se puede ver una variedad de trajes de Spidey.

Trajes de Spider-Man

Algunos que se notan son el clásico traje negro y rojo que hemos visto usando a Miles antes, un diseño de traje blanco y rojo, así como un traje amarillo neón, similar al de Spider-Man PS4. Hay muchos más trajes en el menú, aunque el traje Spider-Man: Into the Spider-Verse que se reveló recientemente no parece estar entre ellos.

@Nibellion leak video of spiderman miles morales menu + trophy pic.twitter.com/63dAT6se3E — Xavier�� (@FugalGolf) November 3, 2020

También se nota en el video la nueva y elegante interfaz de usuario, que tiene submenús más pequeños en la parte superior de la pantalla que son diferentes a los del Spider-Man de Insomniac en PS4. También está presente la nueva navegación del menú que utiliza un cursor en movimiento en lugar de la clásica selección analógica. Un menú también muestra una lista de utilidades para Miles con el jugador demostrando la activación de una. El aspecto general del menú es similar al del juego de 2018, pero hay algunas diferencias de color, estilo y tamaño.

A lo largo del video se presenta el sistema de trofeos PS5 recientemente anunciado. En la parte inferior del video hay una pancarta negra con el nombre del trofeo de bronce "Bricolage de lentilles", que se traduce aproximadamente como "lentes de bricolaje". Después de que el jugador activa su nueva habilidad de Spidey, el trofeo de PS5 aparece en la esquina.

Spider-Man: Miles Morales saldrá el 12 de noviembre

La Verdad Noticias te informa que Spider-Man: Miles Morales se lanzará el 12 de noviembre, justo a tiempo para el lanzamiento de la PS5.