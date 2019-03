Retrasan el Brexit por falta de acuerdo con UE

Legisladores británicos votaron a favor con 412 votos a 202, para retrasar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, preparando el escenario para que la primera ministra Theresa May vuelva a intentar que el Parlamento apruebe su acuerdo de divorcio la próxima semana, por lo que abra un breve retraso del Brexit si no hay un acuerdo antes del 20 de marzo, o una demora más prolongada si no se puede alcanzar un pacto a tiempo.

Justo 15 días antes de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, May amenaza con un largo retraso para presionar a los seguidores del Brexit en su Partido Conservador para que finalmente respalden su acuerdo.

Esto ya es la segunda vez que es rechazado por el parlamento británico, pues antes, los legisladores votaron por 334 a 85 en contra de un segundo referendo sobre la membresía a la UE, pues la mayoría de los legisladores de la oposición no respaldó la medida e incluso los activistas por el llamado voto popular dijeron que aún no era el momento adecuado para que el Parlamento debata el asunto.

El gobierno sobrevivió por poco margen a un intento de dar a los legisladores el control de la agenda parlamentaria el 20 de marzo, con el objetivo de forzar una discusión sobre alternativas para el Brexit en una fecha posterior.

La influencia de May alcanzó un mínimo esta semana después de una serie de derrotas y rebeliones parlamentarias, pero ella dejó en claro que su plan todavía está en la agenda, pese a que fue rechazado dos veces por una mayoría abrumadora en el Parlamento: en enero y nuevamente el martes; El portavoz de May dijo el jueves que pondría el acuerdo para el Brexit nuevamente a votación (el cual ha tenido dos años y medio de negociaciones con la UE).

Si la votación de nuevo es negativa, entonces deberán posicionarse sobre si posponer de forma indeterminada la salida, prevista para el 29 de marzo.