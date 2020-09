Retiran la publicidad de los balones de LaLiga, porque la gente le daba patadas

Una de las marcas más poderosas en el mundo es Puma, el cual se ha convertido desde este año en suministrador oficial de los balones de LaLiga y para celebrar el arranque de la nueva temporada emprendieron una campaña publicitaria con el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo deberán ser movidos de las calles principales de la capital de España porque los hinchas lo patean.

En este sentido, se pintaron los bolardos, las bolas de piedra que sirven para delimitar algunas aceras en el centro de la capital y que sirven de disuasores ante eventuales atentados, con los colores de los nuevos balones. Esas rocas macizas pasaron de ser grises a blancas y amarillas, como los nuevos esféricos que patean los jugadores de Primera y Segunda División de España, pero por precaución fueron removidos.

Moverán los balones de Puma

De acuerdo a los medios locales apuntan que el problema es que algunos transeúntes no entendieron que, pese a los colores, debajo seguía estando una piedra. El Ayuntamiento de Madrid colocó carteles en algunas de estas instalaciones advirtiendo del peligro con el mensaje "No golpear, elemento rígido", pero no ha sido suficiente, ya que esto podría originar hasta una fractura en los pies.

Sin embargo, pese a las advertencias de que son elementos rígidos tanto en la zona ya través de las redes sociales de igual forma, muchos transeúntes los golpeaban igual. Pues como se sabe es el nuevo balón Puma de LaLiga que se acaba de estrenar y que sin duda está en el gusto del publico.

Hay medios como el de 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, el consistorio que dirige José Luis Martínez- Almeida se ha visto obligado a retirar esta publicidad, ante el eventual riesgo de sufrir lesiones al patear estas piedras disfrazadas de balones, además de que entre riñas con porras de diferentes clubes podrían salir afectados.