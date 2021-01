Restricciones por COVID-19 podrían durar meses en Reino Unido: Boris Johnson

Gran Bretaña podría enfrentar severas restricciones durante muchos meses, advirtieron Boris Johnson y sus principales científicos, ya que las cifras sugieren que más de 1 millón de personas en Inglaterra están infectadas con COVID-19, o una de cada 50.

El primer ministro del Reino Unido dijo que el plan para emerger de un cierre nacional impuesto recientemente hasta mediados de febrero estaba sujeto a "muchas advertencias, muchas si". Se negó a garantizar que los niños regresaran completamente a la escuela antes del verano, y calificó a esto como una “esperanza fundamental”.

El profesor Chris Whitty, director médico de Inglaterra, advirtió que algunas restricciones a la vida normal podrían ser necesarias el próximo invierno.

Las cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales revelaron el martes que se estimaba que el 2% de la población del Reino Unido había tenido el virus entre el 27 de diciembre y el 2 de enero.

Aproximadamente 1,1 millones de personas en hogares privados se infectaron con COVID-19 en Inglaterra, o una de cada 50 personas, aumentando a una de cada 30 en Londres, se dijo en el informe de Downing Street. La cifra fue una de cada 45 para el sureste de Inglaterra, el este de Inglaterra y el noroeste de Inglaterra.

Se registraron más de 60,000 pruebas positivas y las 830 muertes diarias fueron las más altas desde la víspera de Año Nuevo.

Boris Johnson anunció el cierre total de Reino Unido.

Vacunas en Reino Unido

El primer ministro dijo que casi una cuarta parte de las personas mayores de 80 años, que constituyen uno de los grupos demográficos más vulnerables, ya se habían vacunado contra el virus y el Reino Unido publicaría los totales diarios de inmunización a partir de la próxima semana.

Al presentar el lunes el tercer cierre nacional de Inglaterra, incluido el cierre de todas las escuelas, Johnson dijo que más de 13 millones de las personas más vulnerables deberían recibir la primera dosis de una vacuna Covid a mediados de febrero, incluidos los mayores de 70 años.

Johnson afirmó que podría ser posible comenzar a relajar las medidas de bloqueo a partir de febrero, pero admitió que esto "depende de varias cosas".

“Siempre que no sepamos nada nuevo sobre el virus que todavía no comprendemos, no hay ninguna mutación nueva que no hayamos negociado actualmente; siempre que el lanzamiento de la vacuna se realice de acuerdo con el plan”, dijo.

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, indicó que las cifras de Inglaterra son el resultado de la incapacidad de Johnson de actuar con rapidez mientras defendía su decisión de cerrar los lugares de culto, que permanecen abiertos en Inglaterra.

"Es uno de los puntos de diferencia entre Escocia y el Reino Unido, pero también lo es el hecho de que decidimos actuar mucho antes en la curva de esta ola de la pandemia para controlarla", dijo Sturgeon durante una conferencia de prensa sobre el coronavirus.

"Estamos tratando de actuar con la mayor cautela posible en este momento para evitar que esta situación se deteriore aún más".

EN DIRECTO: Boris Johnson anuncia un nuevo confinamiento en Reino Unido. Solo se podrá salir a comprar productos de primera necesidad, a trabajar si no es posible el teletrabajo, por necesidades médicas o violencia doméstica. pic.twitter.com/iVkczi1d9u — El HuffPost (@ElHuffPost) January 4, 2021

Los conservadores de alto nivel han instado al primer ministro a intensificar aún más los esfuerzos de vacunación. Greg Clark, presidente del comité de ciencia y tecnología, que interrogará al ministro de vacunas, Nadhim Zahawi, la próxima semana, dijo que era vital que el gobierno cumpliera con las expectativas esta vez.

En un discurso de televisión el martes por la noche, el líder laborista, Keir Starmer, dijo que el Reino Unido debería aspirar a ser la primera nación completamente vacunada, lo que requeriría un "programa de vacunación las 24 horas".

Boris Johnson señaló: “Y cuando se considera que la edad promedio de las muertes por COVID está en los 80, se puede ver la importancia de lo que ya hemos logrado. Y es por eso que creo que el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización tuvo razón al elaborar un programa destinado a salvar la mayor cantidad de vidas lo más rápido posible”.

Te recomendamos: Boris Johnson anunciará medidas más estrictas por COVID-19 en Reino Unido

Como te informamos en La Verdad Noticias, este martes Boris Johnson informó que el Reino Unido ya había vacunado a más de 1,3 millones de personas y tendría casi 1,000 sitios de vacunación en todo el país para fines de esta semana.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.