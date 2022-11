Rescatan a un perro que fue atado a una moto y arrastrado por su dueña

Las autoridades británicas investigan un nuevo caso de maltrato animal, después que se publicara en redes sociales las desgarradoras imágenes de un perro que estaba siendo arrastrado por la carretera por una mujer en una scooter el pasado miércoles por la noche en Erdington (Birmingham). La dueña, una persona con movilidad reducida, ató la correa del animal para remolcarlo por toda la calle.

Los vecinos de la zona captaron la escena y denunciaron los hechos a través de las redes sociales. A la policía le hizo eco del vídeo y consiguieron localizar a la mujer. Ahora, el perro está bajo el cuidado de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), una organización de caridad de Reino Unido que promueve el bienestar de los animales.

Perro maltratado: arrastrado por toda la calle

En el vídeo, se ve como la mujer arrastra al perro por toda una calle. El animal poco puede hacer y permanece tumbado, ante la imposibilidad de ponerse de pie, aunque lo intenta en algún momento.

Ante estas escenas, un transeúnte decidió grabar el calvario de la mascota. En las imágenes, se puede escuchar cómo este hombre trata advertirle del sufrimiento del perro. Sin embargo, a esta vecina de Erdington poco le importa.

“Estás lastimando al perro. El perro está muerto. Estás golpeando el bordillo”, le grita cuando estrelló al animal contra uno de los bordillos.

Al observar que la dueña no entraba en razón, el hombre elevó el tono de sus quejas: “El perro va a morir, ¿sabes? El perro va a morir, deja de joder, hombre”. La mujer no se inmutó. Es más, mira brevemente a la cámara antes de alejarse, murmurar algo inaudible y continuar por su camino.

El clip fue compartido por primera vez por el blog Birmz Is Grime en Twitter, con el siguiente mensaje, según recoge Daily Mail: “¿Quién es esta persona? Este perro necesita ser encontrado y rescatado”. Las respuestas de los usuarios no tardaron en llegar. Algunos no entendían cómo no se había detenido a la mujer. “'Pobre perro. Ojalá encuentren a la señora conduciendo y le quiten el perro. Eso es repugnante”, escribió otro.

Localizan a dueña del perro que ejerció maltrato animal

La policía ha podido localizar a la dueña

Gracias a la difusión por redes sociales, la policía ha podido localizar a la dueña: “Stockland Green NHT obtuvo un gran resultado esta noche al ubicar al perro que se ve en las imágenes de video siendo jalado detrás de un scooter de movilidad. El perro ahora está a salvo con la RSPCA y está siendo tratado por un veterinario. Ha comenzado una investigación”, tuiteó la oficina policial de Erdington.

“Podemos confirmar que la policía ha incautado al perro y ahora está bajo nuestro cuidado siendo revisado por un veterinario. Nuestras consultas están en curso, por lo que no divulgaremos más información en este momento. ¡Gracias por su preocupación!”, explicó por su parte la RSPCA.

Además, esta organización ha pedido que cualquiera que pueda tener más información sobre el suceso se comunique con su línea de emergencias.

