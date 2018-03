Rescatan a niño de tres años colgado de cabeza en un balcón

CHINA.- Un accidente que tuvo lugar en la ciudad china de Zixing (provincia de Hunan) este 21 de octubre se dio a conocer tras la publicación de un video de los hechos en el portal chino Youku. Las imágenes muestran a un niño de 3 años a punto de caer desde el balcón de un edificio situado en una calle concurrida. La vida del pequeño pendía de un hilo no solo por el riesgo de una caída, sino también por una posible asfixia, ya que su cuello quedo aprisionado entre las rejas del suelo del balcón. De entre las numerosas personas que presenciaron la escena desde la calle, un vecino se apresuró al rescate del niño. Li Weizhong fue el primero en reaccionar. Subió a la cornisa y sin pensar en peligro que corría, se acercó al menor para ayudarlo. Unos momentos más tarde, otro hombre trajo una escalera, y entre los dos lograron levantar al pequeño para que no se asfixiara. El niño, aunque permanecía en estado de shock, no sufrió ninguna lesión física. El desafortunado incidente tuvo lugar mientras el menor se encontraba en casa con su hermano de cinco años. Los padres no estaban y los abuelos, a cuyo cuidado habían dejado a los niños, habían salido y no regresaron hasta unos veinte minutos después de ocurrido el suceso. https://www.youtube.com/watch?v=vFpflCMip08

Te puede interesar