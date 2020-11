Republicanos de Wayne ANULAN sus votos, dicen que demócratas los “intimidaron”

Republicanos de Wayne ANULAN sus votos, dicen que los demócratas los “intimidaron”

Los dos republicanos de la Junta de Escrutinios del Condado de Wayne de Michigan afirmaron en declaraciones juradas firmadas el miércoles que fueron intimidados para ponerse del lado de los demócratas y ahora han rescindido sus votos para certificar.

Los dos republicanos, Monica Palmer y William C. Hartmann, estuvieron involucrados en un breve estancamiento en el proceso de certificación electoral del condado antes de votar inicialmente para certificar.

El condado de Wayne, que incluye Detroit, es el condado más poblado de Michigan, con más de 1,7 millones de residentes.

Republicanos dicen que fueron amenazados

Ambos republicanos dicen que fueron llamados racistas y sometidos a amenazas por plantear preocupaciones sobre las papeletas que los demócratas dijeron que eran de comunidades predominantemente afroamericanas, dijo a Fox News Jenna Ellis, abogada de la campaña Trump 2020, a Fox News el martes.

Los dos miembros republicanos del Wayne aseguraron que los votos no coincidían

Se informó a La Verdad Noticias que, Hartmann dijo en la declaración jurada que observó que alrededor del 71% de las 134 juntas de conteo de votantes ausentes de Detroit "quedaron desequilibradas y muchas sin explicación".

Dijo que expresó sus preocupaciones y dijo que si los votos no coincidían, debería haber algún tipo de explicación. Powell dijo que vio la misma discrepancia.

“Voté para no certificar y sigo creyendo que este voto no debería ser certificado. Hasta que se aborden estas preguntas, sigo oponiéndome a la certificación de los resultados del condado de Wayne ”, dijo Hartmann en su declaración jurada, según JustTheNews, que fue el primero en informar sobre su decisión de rescindir.

Palmer dijo en su declaración jurada que enfrentó “acusaciones de racismo” y amenazas a su familia.

"Después de la votación, mis colegas demócratas nos regañaron a mí y al Sr. Hartmann por votar para no certificar", dijo, según la declaración jurada obtenida por Fox News. “Después de la votación, comenzó el período de comentarios públicos y decenas de personas hicieron comentarios personales contra mí y el Sr. Hartmann. Los comentarios hicieron acusaciones de racismo y me amenazaron a mí y a miembros de mi familia. El comentario público continuó durante más de dos horas y me sentí presionado a continuar la reunión sin interrupción ".

La pareja dijo que los funcionarios estatales indicaron que no cumplirían un compromiso anterior de auditar las boletas, lo que contribuyó a su decisión de rescindir. No estaba claro si su decisión de rescindir podría cambiar su voto anterior para certificar.

Los republicanos, incluido el presidente Trump, los habían elogiado por hacer frente a los brutales ataques personales de los demócratas que los llamaron racistas durante una reunión en vivo de Zoom.

Ned Staebler, director ejecutivo de TechTown, quien, según el New York Times, es un contendiente de las encuestas en el TCF Center en Detroit, dijo en la reunión viral de Zoom: “La mancha de Trump, la mancha del racismo que tú, William Hartmann y Monica Palmer, te has cubierto, te seguirá a lo largo de la historia ”.

Dijo que los dos "para siempre serán conocidos en el sureste de Michigan como dos racistas que hicieron algo tan sin precedentes que privaron de sus derechos a cientos de miles de votantes negros en la ciudad de Detroit".

Joe Biden derrotó a Trump en el condado de Wayne, un bastión demócrata, por más de un margen de 2-1 y ganó Michigan por 146.000 votos, según resultados no oficiales.

Ellis dijo en una entrevista con "Fox News @ Night" que el presidente Trump se centra en asegurarse de que se cuente cada voto legal y se arroje cada voto ilegal.

