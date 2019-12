Reportera se gana la lotería y enloquece en plena transmisión (VIDEO)

Una reportera de la cadena televisiva RTVE, localizada en España, enloqueció en plena transmisión, luego de que se enterara de que ganó un "cachito de lotería", valuado en unos 575 mil euros (13 millones 225 mil pesos aproximadamente).

Se trata de Natalia Escudero, reportera de RTVE, quien descubrió que tenía un cachito o décimo ganador de un premio total de 23 millones de euros, dividido en 40 partes.

Esa noticia hizo que la reportera perdiera el control sobre sí misma y comenzara a gritar de emocición que no iría a trabajar el lunes por la mañana y a la vez, entrevistaba a los otros ganadores del premio mayor.

Tal vez te puede interesar: Seminaristas de Legionarios de Cristo también abusaban de menores internados

"Natalia no trabaja mañana", grita de emoción mientras pregunta a los otros ganadores, "¿qué vamos a hacer con el dinero?, que les pasa lo mismo que a mi que no me lo creía", relata la mujer en la transmisión.