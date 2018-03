Reportan un muerto tras tiroteo en iglesia de EU

AFP / La Verdad Noticias. Un hombre armado mató hoy a una mujer e hirió a siete personas en una iglesia de Nashville, al sur de Estados Unidos, anunció la Policía local. El hombre abrió fuego al inicio de la tarde ante una iglesia del barrio de Antioch, en Nashville.

"Una mujer muerta en el parking... otras seis heridas de bala", indicó la Policía de Nashville en su cuenta de Twitter.

Más tarde agregó que el agresor también había resultado herido y que otra víctima había recibido un golpe con la culata de un arma. La Policía no dio otras precisiones sobre las circunstancias del tiroteo o los móviles del autor de los disparos. Los bomberos de Nashville indicaron en Twitter que todos los heridos habían sido trasladados a hospitales de la zona. La mayoría de las víctimas "son adultos mayores", precisaron los bomberos. El suceso se registró en torno al mediodía en la Capilla de la Iglesia de Cristo de Burnette en Antioch, a unos 15 kilómetros al sureste de Nashville, según los medios locales. En su cuenta de la red social Twitter, el Departamento de Policía de Nashville indicó que una mujer fue hallada muerta en el aparcamiento de la iglesia y “otros siete inocentes” resultaron heridos. “El pistolero, herido y en el hospital”, señaló la Policía en la red social. Un hombre que hizo frente al tirador resultó también herido como resultado de los golpes propinados por el agresor. En declaraciones a los periodistas, el portavoz de la Policía Don Aaron explicó que el tirador “se disparó a sí mismo” en la cabeza, aunque sus heridas “no constituyen una amenaza para su vida”. Según Aaron, el pistolero, cuya identidad no se ha difundido, tiene “alrededor de 25 años” de edad, vestía un pasamontañas y no parece guardar ninguna relación con la iglesia. “Todos los heridos, excepto uno, tienen más de 60 años de edad”, precisaron los bomberos, al agregar que esos afectados “han sido transportados a hospitales de la zona”. Según el Departamento de Bomberos, el área alrededor de la iglesia “se ha cerrado”, mientras la Policía “continúa su investigación”.