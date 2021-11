Reportan tiroteo en centro comercial de Estados Unidos

Una popular plaza de Durham fue cerrada este viernes 26 de noviembre, luego que se reportó un presunto tiroteo en un centro comercial de Carolina del Norte, Estados Unidos. El incidente ocurre en el día de compras más importante del año.

De acuerdo con información dada a conocer por varios medios norteamericanos, la situación irregular se registró el viernes alrededor de las 3:43 a.m en el centro comercial The Streets at Southpoint en Durham, Carolina del Norte.

Varios residentes debieron permanecer dentro de las tiendas mientras la Policía de Durham investigaban lo ocurrido, por lo que hasta el momento no se tienen mayores detalles de este incidente.

Presunto tiroteo en centro comercial

Ante los lamentables hechos, el centro comercial Southpoint en Durham, en el estado de Carolina del Norte (EE.UU.), ha sido cerrado este Black Friday después de que la Policía recibió una alerta por disparos.

Cabe recordar que el pasado 24 de octubre se registró un hecho similar en el Southpoint Mall, ubicado en la ciudad de Durham. Las autoridades respondieron de inmediato y acudieron al lugar para investigar lo que pudo haber sido una ‘falsa alarma’.

En esa ocasión, el Departamento de Policía de Durham recibió llamadas de emergencia sobre una situación irregular en un centro comercial de Carolina del Norte que involucraba “disparos”. Incluso corrió por redes sociales un video alarmante sobre el momento de las detonaciones.

Las personas huyeron corriendo

Hace un mes se registró un hecho similar.

En el video se puede ver a una mujer que ponía la basura en el cesto, gritar “GO” y correr cuando escucha los ‘disparos’. No era la única, decenas de ciudadanos corrían por la feria de comida del centro comercial tratando de ubicar un lugar seguro.

La Policía de Durham llegó a la escena, pero en un mensaje de Twitter desmintió que esta hubiese sido la situación. “Los oficiales de policía de Durham están investigando un informe de disparos en Southpoint Mall. Una investigación preliminar reveló que no se realizaron disparos”.

