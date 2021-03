Reportan reacciones retardadas en la piel a la vacuna contra el COVID-19

De acuerdo al The New York Times, decenas de personas han presentado reacciones retardadas a la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, como enrojecimiento, dolor, escozor e inflamación en el brazo a una semana de la aplicación.

Pese a que las reacciones suelen no ser agradables, son inofensivas, al menos así lo declara una carta publicada este jueves en la revista The New England Journal of Medicine.

En dicho texto, los médicos señalan que querían compartir la información sobre estos casos para tratar de evitar el uso innecesario de antibióticos y para mitigar las inquietudes de los pacientes a fin de que se sientan seguros de recibir sin riesgo su segunda inyección.

La alergóloga del Hospital General de Massachusetts, Kimberly G. indicó que a los pacientes se les había dicho “que al recibir la vacuna, era normal el enrojecimiento, la picazón y la inflamación. Añadimos en el texto que esto también puede comenzar de siete a diez días después de recibir la vacuna”.

Reacciones retardadas en la piel a la vacuna contra el COVID-19.

¿Las vacunas dejan efectos en la piel?

La carta publicada por la revista The New England Journal of Medicine describe las 12 personas que presentaron fuertes reacciones retardadas a la vacuna iniciaron de cuatro a once días después de la primera inyección de la vacuna de Moderna y, en promedio, a los ocho días.

En su mayoría, estos pacientes fueron inoculados en el Hospital General de Massachusetts, donde se administraron tanto las vacunas de Moderna como las de Pfizer-BioNTech. Pero las reacciones retardadas solo se presentaron en personas que recibieron la vacuna de Moderna.

Por su parte, otros médicos reportaron síntomas normales, como el dolor en el brazo que casi siempre se presenta poco tiempo después de recibir la vacuna contra el COVID-19, días después estos síntomas desaparecieron.

