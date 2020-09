Reportan contagios de Covid-19 tras graduación masiva en universidad de Coahuila

A tan solo diez días de la graduación masiva celebrada en la Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Coahuila, una usuaria de Facebook alertó en su perfil sobre el resultado positivo y manifestó su preocupación ante posibles contagios de Covid-19 que ahí se pudieran haber generado.

La mujer identificada como Rosa, aseguró que ya hizo varios intentos por comunicarse con los directivos de la FCA para reportar la situación y que se tomen las medidas conducentes, sin embargo, no responden su llamada.

“Mi esposo salió positivo COVID, perdió el olfato y tiene dolores de cabeza. La semana pasada acompañamos a mi sobrino a su graduación en la FCA ¿Dónde me puedo dirigir? Me preocupa la gente con la que tuvimos contacto. En la facultad no nos responden”, señala en su publicación.

Más de 500 personas asistieron a la graduación

Autoridades de la facultad de Coahuila no responde

Dentro del perfil la mujer su información señala que es trabajadora de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Unidad Torreón, sin embargo, no ha dado parte a las autoridades universitarias toda vez que la UAdeC aseguró no tener reporte hasta el momento de la situación.

Mientras que los internautas han vitalizado la publicación, que divide opiniones señalando algunos que es responsabilidad de los asistentes al evento los posibles contagios.

Otros tantos que los organizadores de la graduación clandestina deberían responder por el hecho, así como la sugerencia de que se ponga al tanto a las autoridades de Salud.