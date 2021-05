Reo hispano decapita a su compañero de celda y lo usa de collar

Poco después de la tortura sádica, el asesinato y la decapitación de un asesino convicto en una prisión de California, aparentemente a manos de su compañero de celda, los guardias de la prisión que hacían sus rondas informaron que ambos hombres estaban vivos, según dos nuevos informes de la oficina general del inspector estatal.

Los informes sobre las cárceles de California plantean nuevas preguntas sobre el atroz ataque en la prisión estatal de Corcoran en marzo de 2019 que ha provocado investigaciones y una demanda por parte de la familia de la víctima, Luis Romero.

Mató, decapitó y diseccionó el cuerpo de su compañero

Jaime Osuna, de 31 años, está acusado de utilizar un cuchillo improvisado para decapitar y diseccionar a Romero, quitándole un ojo, un dedo y una parte del pulmón del hombre, según muestran documentos estatales.

Uno de los informes culpa al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California por realizar una investigación de mala calidad y retrasar la acción disciplinaria contra los guardias.

El motivo por el que los agentes no descubrieron la espeluznante escena antes no se detalla en los informes, dijo el Times. Pero una demanda de la familia de Romero dice que las rejas estaban cubiertas por una sábana blanca, lo que sugiere que los guardias no revisaron a fondo la celda.

La demanda de la familia también cuestiona por qué Romero estaba en una celda con Osuna, un asesino convicto y "autodenominado satanista" con un historial de ataques a sus compañeros de celda, según el periódico.

Romero, que había pasado 27 años en prisión, fue puesto en la celda con Osuna después de llegar de la prisión estatal de Mule Creek, según la demanda. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado después de disparar fatalmente a una mujer en Compton cuando era un adolescente y asociarse con pandilleros.

