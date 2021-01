Renuncian miembros del club tras la llegada de Trump ¡No lo quieren cerca!

Según los informes, el regreso del expresidente Donald Trump a su deslumbrante complejo de golf en Florida, Mar-a-Lago, no ha sido recibido con agrado por parte de los miembros adinerados del club.

El estado de ánimo de Mar-a-Lago es "desanimado" y la gente está cancelando sus membresías, dijo a MSNBC el autor de un libro sobre el resort.

"He hablado con mucha gente en los últimos días", dijo Laurence Leamer al canal de cable. "Mucha gente ha dejado Mar-a-Lago". El autor de "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power en el Palacio Presidencial de Donald Trump" luego comentó que los miembros se van debido a la preocupación de que puedan aparecer en artículos de periódicos.

Son varios los miembros del club los que han cancelado sus membresías

No quieren nada que ver con Donald Trump

Leamer dice que la decreciente popularidad de Trump también ha desanimado a los miembros. Le dijo a MSNBC: "No quieren tener nada que ver con Donald Trump. Muchos de los miembros no van muy a menudo porque es un lugar muy desanimado".

Continuó: "Es un lugar triste para que Trump esté pasando el rato. No es lo que era". Leamer agregó más tarde: "Se están alejando de él. Incluso aquí, a la gente no le agrada".

Se informó a La Verdad Noticias que, los miembros, que pagan 200.000 dólares para unirse al club, han expresado su preocupación por el regreso de Trump a Mar-a-Lago.

Según los informes, sus vecinos están tomando acciones legales para tratar de evitar que la medida se convierta en permanente, según The Washington Post.

Los miembros del club no quieren relacionarse con Trump

Los vecinos escribieron una carta secreta a las autoridades de Palm Beach y al Servicio Secreto de Estados Unidos argumentando que Donald Trump no tiene derecho legal a vivir en Mar-a-Lago a tiempo completo, informó The Post.

Dijo que las autoridades deben notificar a Trump que no se le permite convertirse en residente permanente para evitar una "situación embarazosa" en la que sería desalojado, dijo el periódico.

