Renuncian a su aguinaldo para su compañero con cáncer

Redacción Web/ Diario la Verdad

ESTADOS UNIDOS.- Los trabajadores de una empresas de automóviles de Reino Unido se han movilizado después de que a su compañero Liam Debbage le hayan diagnosticado un sarcoma de células claras, un tipo raro de cáncer para el que la Sanidad Pública británica no tiene tratamiento, y sólo afecta a unas 200 personas en el mundo.

Científicos estadounidenses han descubierto que existe un medicamento, el Pembrolizumab, que se está utilizando en ensayos clínicos y ha mostrado su eficacia en el tratamiento del sarcoma de células en EEUU, pero se trata de un medicamento muy caro. Por ello, la familia de Liam ha iniciado una recogida de fondos para poder financiarlo y lograr las 30.000 libras (34.000 euros) que necesitan.

Sus compañeros, al enterarse, han decidido renunciar a su paga extra de Navidad y dársela a Liam, lo que supone 17.500 libras (unos 19.900 euros).

Liam, que vive con su mujer y sus dos hijos se sintió abrumado al enterarse. "No puedo expresar con palabras lo que esto significa para mí. Cuando me llamaron para contarme la noticia me derrumbé. Ahora podré someterme a un tratamiento que podría ayudarme a vencer este cáncer", explica.