Renuncia alcalde en Texas tras BURLARSE de quienes sufrían por tormenta invernal

Un alcalde en Texas causó polémica luego de que llamó “débiles” y “perezosos” a sus ciudadanos por no resistir los cortes de electricidad en el estado y tras asegurar que solo “los más fuertes” sobrevivirían a la la de frío extremo.

En una publicación de Facebook, el alcalde Tom Boyd, de Colorado City, criticó a la población que se quejaba con el gobierno por la tormenta invernal Uri que ha causado un apagón de energía eléctrica.

"Nadie te debe nada a ti ni a tu familia; ¡ni es responsabilidad del gobierno local apoyarte en momentos difíciles como este! ¡Húndete o nada, es tu elección!", escribió Boyd en la publicación de su página de Facebook, que luego se copió en el foro comunitario de Problemas del condado de Mitchell.

"¡La ciudad y el condado, junto con los proveedores de energía o cualquier otro servicio, no le deben NADA! ¡Estoy harto y cansado de que la gente busque un maldito folleto!"

Renuncia como alcalde días después

Tras las declaraciones, el administrador de la ciudad, David Hoober, confirmó a NBC News que el alcalde Boyd renunció a su cargo el martes.

El martes, Boyd escribió una publicación de seguimiento, afirmando que había renunciado el 12 de febrero. Todavía figuraba como alcalde en el sitio web de la ciudad el martes por la noche.

"No voy a negar ni por un minuto lo que dije en mi publicación esta mañana", abrió. “Hablaba como ciudadano porque ya NO SOY EL ALCALDE. ¡Pido disculpas por la redacción y les pido que por favor no me sigan hostigando a mí ni a mi familia! "

Colorado City es una pequeña comunidad de 4.000 habitantes. Se sitúa a unos de 386 kilómetros de Dallas.

Millones de personas en todo Texas se quedaron sin electricidad el martes luego de que el estado se cubriera con una tormenta de nieve sin precedentes durante el fin de semana y el lunes, causando al menos 20 muertes, según Univisión.

