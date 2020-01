Renuncia Cory Booker a la candidatura presidencial demócrata de Estados Unidos

El senador Cory Booker, anunció este lunes que renuncia a sus aspiraciones a ser candidato por el Partido Demócrata para enfrentarse a Donad Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos a realizarse el próximo mes de noviembre del presente año.

Renuncia a sus aspiraciones presidenciales

Por medio de un comunicado, el demócrata hizo pública su decisión en la que aseguró que no fue algo sencillo, “pero llegué a esta carrera para ganar, y siempre dije que no continuaría si ya no hubiera un camino hacia la victoria”, escribió Booker.

En el texto explicó que el principal motivo de su decisión fue por el tema financiero, “nuestra campaña alcanzó el punto en el que necesitamos más dinero (...), un dinero que no tenemos y un dinero más difícil de obtener porque no estaré en el siguiente debate (que se realizará mañana martes)”, indicó.

Renuncia Cory Booker a la candidatura presidencial demócrata de Estados Unidos

En febrero de 2019, Cory Booker anunció su candidatura con un mensaje dirigido a los estadounidenses que “sufren el mismo dolor” que él sobre las situaciones que se presentan en ese país, a quienes pedía unirse para lograr una mayor justicia y un cambio real.

En este tiempo, el senador propuso reformar las leyes sobre el control de armas y establecer un sistema nacional de licencias. También hizo hincapié en la importancia de reformar el sistema penitenciario y legalizar el consumo de marihuana.

Tampoco tuvo la preferencia de los estadounidenses

Sin embargo, medios estadounidenses señalan que a pesar de ser considerado como una “estrella en las filas del Partido Demócrata, nunca logró repuntar en las encuestas y su operación de recaudación de fondos se vio afectada.

Te puede interesar: Bloomberg, invertirá hasta mil millones de dólares para ver derrotado a Trump

Apenas anunciada su candidatura, Booker llegó a tener un 4,5 por ciento de las preferencias pero sus opciones fueron bajando hasta quedarse estancando por debajo del 2 por ciento.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana