Reino Unido registra la primera muerte de Omicron, confirma Boris Johnson

Gran Bretaña registra la primera muerte de Omicron, confirma Boris Johnson

Al menos una persona en el Reino Unido ha muerto con la variante Omicron de COVID-19, ha confirmado el primer ministro.

Durante una visita a una clínica de vacunación cerca de Paddington, en el oeste de Londres, Boris Johnson dijo: "Lamentablemente, sí, Omicron está produciendo hospitalizaciones y, lamentablemente, se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto con Omicron".

"Así que creo que la idea de que esta es de alguna manera una versión más leve del virus, creo que es algo que debemos dejar de lado y reconocer el gran ritmo al que se acelera a través de la población. Así que lo mejor que podemos hacer es todos reciben nuestros impulsores ".

Tampoco pudo descartar que se introduzcan nuevas restricciones de coronavirus antes de Navidad.

En medio de repetidos interrogatorios, dijo: "Me ha costado mucho recalcar al público que tenemos que vigilar hacia dónde se dirige la pandemia y tomar las medidas necesarias para proteger la salud pública".

Se produce después de advertir que es posible que se cancele parte de la atención no urgente del NHS a medida que el Reino Unido aumenta su capacidad de vacuna para competir con la variante Omicron del COVID-19 de propagación extraordinariamente rápida.

El primer ministro Boris Johnson anunció la primer muerte ocasionada por la variante Omicron.

Sajid Javid advirtió que el Reino Unido está en una carrera contra la variante después de que Boris Johnson emitiera un pedido a la nación el domingo por la noche, advirtiendo al público de un "maremoto de Omicron" que podría causar "muchas muertes".

El secretario de Salud dijo que el gobierno tiene como objetivo vacunar a un millón de personas todos los días, a partir de esta semana, si el Reino Unido quiere alcanzar otro objetivo ambicioso de haber ofrecido a todos los mayores de 18 años elegibles una vacuna de refuerzo antes de fin de año.

Pero lograr ese número, más alto que todos los demás registros de vacunación anteriores, requerirá un gran esfuerzo, ya que los trabajadores de la salud se enfrentan a un desafío "increíblemente difícil", según un jefe del NHS.

Saffron Cordery, subdirectora ejecutiva de la organización NHS Providers, dijo que el público deberá "comprender que los tiempos de espera pueden ser más largos, que la atención de rutina podría no llegar en el momento en que la esperaban".

“Y también lamentablemente que, por ejemplo, las operaciones pueden cancelarse y reprogramarse, por lo que es una situación realmente difícil. Es una situación realmente desafiante para la primera línea del NHS ”, le dijo a la BBC.

Downing Street dijo que el tratamiento contra el cáncer no se "degradaría", pero aceptó que habría un "nivel de interrupción de la atención no urgente".

Viene con la lista de espera del NHS actualmente en su nivel más alto, con más de seis millones de personas esperando tratamiento en Inglaterra.

Javid dijo a ITV News que Omicron "se propaga a un ritmo fenomenal, la cantidad de infecciones se duplica cada dos o tres días, y eso significa que estamos en una nueva carrera, nos guste o no, entre el virus y la vacuna".

El primer ministro dijo que la variante ahora representa alrededor del 40% de los casos de coronavirus en Londres y "mañana será la mayoría de los casos" en la capital.

Pero no se planean nuevas restricciones de Covid, dijo Javid, aparte del nuevo requisito de demostrar el estado de Covid antes de ingresar a los lugares grandes que se presentarán el miércoles, sin embargo, alentó a todos a probarse antes de asistir a las reuniones.

Pero el sitio web del gobierno para solicitar pruebas actualmente dice que "no hay más pruebas caseras disponibles", y les dice a las personas que deben "intentarlo de nuevo más tarde".

A pesar del mensaje, Johnson dijo que había un "suministro listo" de pruebas de flujo lateral.

"Si no puede conseguir uno en línea por alguna razón, entonces hay abundantes suministros en las tiendas. Pero lo que creo, si puedo decirlo, lo que eso también muestra es que la gente está haciendo lo sensato y haciéndose pruebas bien."

Reino Unido suspende temporalmente pruebas COVID-19

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido dijo que "debido a una demanda excepcionalmente alta, se ha suspendido temporalmente el pedido de pruebas de flujo lateral en gov.uk para cumplir con los pedidos existentes".

Agregó: "Todos los que necesitan una prueba de flujo lateral pueden recolectar kits de prueba, ya sea en su farmacia local, en algunos sitios comunitarios y en algunas escuelas y universidades".

Y a las personas ansiosas por reservar su booster jab también se les ha recomendado que lo intenten "nuevamente más tarde hoy o mañana" debido a la "demanda extremadamente alta".

Algunos han informado estar en una cola en línea de más de mil personas.

En un tweet, el servicio de salud dijo: “El servicio de reserva de vacunas de COVID-19 se enfrenta actualmente a una demanda extremadamente alta, por lo que está operando un sistema de cola.

“Para los usuarios de entre 18 y 29 años, tenga en cuenta que la reserva se abre el miércoles 15 de diciembre.

"Para todos los demás que experimentan esperas, les recomendamos que vuelvan a intentarlo más tarde hoy o mañana".

Llega el primer día en que las personas de 30 a 39 años en Inglaterra pueden reservar oficialmente la inyección.

El servicio ya había reservado más de 140,000 citas de vacunas el lunes, dijo NHS Digital, con personas esperando varios minutos.

El Sr. Javid dijo que "dos dosis [de vacuna] no son suficientes" para defenderse de Omicron, y la gente "necesita una tercera dosis, una dosis de refuerzo, para protegerse adecuadamente".

"Si no hacemos esto y no impulsamos a más personas, entonces el impacto en la atención médica, incluida la atención médica que no es de Covid si los hospitales se llenan, será mucho, mucho mayor", agregó.

