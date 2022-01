Reino Unido proporcionará armas antitanque a Ucrania

Gran Bretaña dice que está suministrando a Ucrania armas antitanque para ayudarla a defenderse de una posible invasión, durante un enfrentamiento con Rusia, que ha concentrado tropas cerca de la frontera con Ucrania. Los países occidentales dicen que temen que Rusia esté preparando un pretexto para un nuevo asalto a Ucrania, que invadió en 2014.

Moscú niega cualquier plan de ataque, pero ha dicho que podría emprender una acción militar no especificada a menos que Occidente acepte una lista de demandas, incluida la prohibición de que Ucrania se una a la OTAN. Las conversaciones de la semana pasada terminaron sin avances. Kiev ha pedido armas a los países occidentales para ayudarlo a protegerse.

Los misiles antitanque serán hechas por Reino Unido

El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, anunció que proporcionarán a Ucrania "sistemas ligeros de armas defensivas antiblindaje" debido al "comportamiento amenazante de Rusia".

Wallace invitó a su homólogo ruso a visitar Londres para discutir la crisis.



"Hemos tomado la decisión de suministrar a Ucrania sistemas ligeros de armas defensivas antiblindaje", dijo el lunes al parlamento el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, y dijo que los primeros sistemas ya se entregaron y que un pequeño número de personal británico brindará capacitación durante un período breve. de tiempo.

No especificó la cantidad o el tipo de armas que se enviaron, pero dijo: "No son armas estratégicas y no representan una amenaza para Rusia. Son para usar en defensa propia".

������️Los misiles antitanque estadounidenses Javelin se han convertido en una de las principales "estrellas" de las publicaciones militares ucranias.



"Estos son de corto alcance... pero, sin embargo, haría que la gente se detuviera y pensara lo que estaban haciendo y si los tanques entraran en Ucrania, la invadieran, entonces serían parte del mecanismo de defensa".

Gran Bretaña advirtió previamente a Rusia de las graves consecuencias si lanzaba un nuevo ataque militar contra Ucrania, al tiempo que ofrecía financiamiento para mejorar las capacidades navales de Ucrania.

Wallace dijo que había invitado al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a visitar Londres en las próximas semanas para discutir la crisis, aunque no sabía si los rusos aceptarían.

