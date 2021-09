Reino Unido podría recuperar las medidas imperiales y así reaccionan en Twitter

En medio de una pandemia, una emergencia climática y la escasez de alimentos, es reconfortante saber que el gobierno tiene claras sus prioridades al abordar los problemas reales de nuestro tiempo.

Obviamente, nos referimos al intento del gobierno de reintroducir las medidas imperiales, que han sido gradualmente excluidas de la sociedad a medida que esas molestas medidas métricas se han hecho cargo.

Para desconcierto de las redes sociales, los ministros anunciaron ayer planes que podrían hacer que las medidas imperiales regresen al Reino Unido. ¿Por qué? Simplemente porque pueden, ahora que el Reino Unido ha abandonado la UE.

En un intento por estandarizar las medidas en todo el continente, la directiva de pesos y medidas de la UE significaba que los comerciantes tenían que mostrar los precios de sus productos en unidades métricas, como gramos y kilogramos.

Los comerciantes debían mostrar unidades métricas debido a la ley de la Unión Europea.

Pero, según los planes para revisar las leyes de la UE, anunciados por el ministro del Brexit, Lord Frost, los puestos de mercado, las tiendas y los supermercados podrían volver a vender legalmente sus productos utilizando solo el sistema de pesaje tradicional de Gran Bretaña. Significa que libras y onzas podrían volver a los estantes de las tiendas.

Como era de esperar, la noticia ha resultado divisiva en medio de la escasez de alimentos en el Reino Unido, y muchos ridiculizaron el entusiasmo del gobierno por hacer planes futuros para algo que para muchos es bastante histórico.

Entre los críticos estaba el parlamentario laborista Jess Phillips, quien tuiteó: “Literalmente, nadie me ha planteado esto como parlamentario. ¡SIEMPRE! Sin embargo, me dicen que no pueden pagar la calefacción, que no pueden conseguirles una plaza en la escuela para sus hijos discapacitados, me dicen que llamaron a la policía y no vino nadie. Pero seguro que una cuarta parte de los dulces lo resolverá ".

Los llamados "mártires métricos" sin duda darán la bienvenida a los planes. Uno de los "mártires métricos" fue Steven Thoburn, quien se encontró en problemas y fue sorprendido vendiendo plátanos por valor de 34 peniques utilizando medidas imperiales en 2001. Thoburn fue arrestado y condenado por dos delitos bajo la Ley de Pesas y Medidas.

Boris Johnson prometió regresar medidas imperiales a Reino Unido

Boris Johnson prometió regresar a las unidades imperiales desde 2019.

Boris Johnson había prometido traer unidades imperiales a las tiendas como parte de su discurso a los votantes en las elecciones generales de 2019. En ese momento, dijo: “Traeremos de vuelta esa antigua libertad. La gente entiende lo que es una libra de manzanas. Habrá una era de generosidad y tolerancia hacia las medidas tradicionales ”.

Los ministros también han establecido planes para la devolución del sello de la corona en los vasos de pinta, con otras medidas que incluyen la introducción de licencias de conducir digitales, certificados de prueba y procesos de inspección técnica.

Deberíamos decir aquí que el Reino Unido siempre ha tenido una relación confusa con su identidad de unidad y nunca ha abandonado realmente el sistema imperial. Por ejemplo, todavía se usa para describir alturas (pies y pulgadas) y peso (piedras y libras), así como límites de velocidad (millas por hora). Además, a los comerciantes nunca se les ha prohibido usar el sistema imperial; es solo que la ley ha significado que también deben proporcionar el equivalente métrico junto con él.

Por lo tanto, queda por ver si tales planes realmente tendrían un gran impacto diario en la mayoría de las personas.

De cualquier manera, los planes ciertamente le están dando a la gente mucho "kilometraje" para burlarse una vez más del gobierno, en La Verdad Noticias seguiremos el regreso del Reino Unido a las medidas imperiales tras el Brexit.

