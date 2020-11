Reino Unido podría iniciar vacunación contra Covid-19 en una semana

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech podría obtener la aprobación de las autoridades de Reino Unido, para comenzar con su aplicación la próxima semana.

Gran Bretaña ya ordenó 40 millones de dosis de la vacuna Pfizer, que fue la primera en anunciar su efectividad del 95 por ciento en la inmunización contra el virus.

De acuerdo con el reporte de The Financial Times, las primeras inmunizaciones podrían comenzar el 7 de diciembre, días después de la autorización oficial, según fuentes no identificadas.

Sería el primer paso para que la vacuna esté disponible fuera de Estados Unidos.

Las vacunas serían normalmente autorizadas por la Agencia Médica Europea, sin embargo después de la salida de la UE a partir del Brexit es la Agencia Regulatoria de Productos de la Salud del Reino la instancia con el poder de autorizar el lanzamiento de estos productos.

El gobierno de Boris Johnson también ha hecho tratos por 100 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que se espera sea sometida a un segundo ensayo en seres humanos después de algunas dudas surgidas sobre sus primeros resultados.

Reino Unido también compró vacunas a AstraZeneca

El país planea comenzar a aplicar la vacuna que AstraZeneca desarrolla junto con la Universidad de Oxford antes de Navidad, después de que pase por el mismo proceso que la de Pfizer.

Durante el fin de semana, el primer ministro británico, Boris Johnson, nombró a Nadhim Zahawi, actualmente un ministro de negocios subalterno, como ministro responsable del despliegue de las vacunas COVID-19.

El viernes (hora local), el gobierno le pidió al regulador que evaluara la vacuna COVID-19 de AstraZeneca para una posible implementación.

En caso de que los reportes sean verídicos, Reino Unido se convertiría en el primer país en el mundo en iniciar una campaña de vacunación para combatir la pandemia de coronavirus.

Como reportamos en La Verdad Noticias, Gran Bretaña dijo el 20 de noviembre que había pedido formalmente a su regulador médico, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, que evaluara la idoneidad de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19.

Te puede interesar:Este será el orden en que se aplicará la vacuna en el Reino Unido

BioNTech y Pfizer a principios de este mes enviaron datos del ensayo de fase 3 a gran escala, que involucró a más de 43,000 personas, a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.