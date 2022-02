Reino Unido enviará más armas a Ucrania ante movilización de tropas rusas

El Reino Unido enviará más armas a la asediada Ucrania en cuestión de días, después de que Boris Johnson advirtiera que Vladimir Putin se estaba comportando en “un estado de ánimo ilógico e irracional”.

El primer ministro golpeó ayer a Putin con una salva inicial de sanciones, pero fue criticado por no ser más duro.

Anoche, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Rusia había trasladado sangre y suministros médicos a la frontera con Ucrania en una señal de que “planea iniciar una guerra”.

La andanada de Johnson se produjo cuando el Reino Unido, EE.UU. y la UE dieron a conocer la "primera andanada" de sanciones económicas destinadas a hacer que el jefe del Kremlin se lo pensara dos veces antes de una invasión más completa de su vecino bajo el fuego.

Pero anoche, el parlamento ruso dio luz verde a Putin para desplegar tropas en el extranjero, con Occidente preparado para una nueva incursión en cualquier momento.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Putin avivó los temores de una invasión total al reclamar más territorio controlado por Kiev.

El tirano dijo que “reconocía la independencia” de todas las regiones de Donetsk y Luhansk, no solo de las partes actualmente controladas por los separatistas prorrusos.

El secretario de Defensa, Ben Wallace , dijo que Occidente tomará “cualquier medida que necesitemos para disuadir” a Putin, mientras Gran Bretaña preparaba una gran cantidad de nuevos envíos de armas.

El mes pasado, el Reino Unido envió más de 100 tropas de élite y cientos de misiles antitanque de corto alcance para ayudar a los ucranianos a enfrentar la amenaza de una invasión.

Reino Unido muestra su apoyo a Ucrania

Boris Johnson dijo a la Cámara de los Comunes: "Me temo que toda la evidencia es que el presidente Putin está realmente empeñado en una invasión a gran escala de Ucrania".

Es probable que lleguen "armas letales pero defensivas" adicionales para el final de la semana.

Johnson dijo: “Creo que el pueblo británico apoyará al gobierno del Reino Unido para hacer eso, creo que tienen derecho a defender a su país y el Reino Unido los ayudará a hacerlo”.

Advirtió que el Kremlin parecía estar "estableciendo el pretexto para una ofensiva a gran escala" al enviar tropas a la región de Donbass bajo el pretexto de ser "mantenedores de la paz".

Como resultado, Gran Bretaña está imponiendo sanciones a tres multimillonarios aliados de Putin y cinco bancos rusos. Johnson calificó a Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg como "individuos de muy alta riqueza neta" como "amigos" de Putin.

Más de 300 parlamentarios rusos también fueron atacados después de que votaron para reconocer la "independencia" de las regiones de Donetsk y Luhansk en la gran escalada de tensiones del lunes.

Las sanciones, que incluyen la congelación de activos del Reino Unido, la prohibición de viajar y la prohibición de que personas y empresas británicas traten con ellos, también se presentaron contra los bancos rusos Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank y Black Sea Bank.

Los individuos fueron atacados por su cercanía a Putin, y se dijo que los Rotenberg eran sus viejos amigos y "compañeros de judo". El Banco Rossiya fue apodado el “banco compinche de Putin” por una fuente diplomática.

Promsvyazbank fue acusado de ser el "banco militar de Rusia". El primer ministro le dijo a la Cámara de los Comunes que este era "el primer tramo, el primer bombardeo, de lo que estamos preparados para hacer, y tenemos más sanciones preparadas".

Vladimir Putin envió tanques al este de Ucrania.

Advirtió que es "inevitable" que regrese con un "paquete mucho más grande". Pero fue criticado por todas las partes por no haber ido lo suficientemente lejos en el interrogatorio de 90 minutos de Commons.

El primer ministro advirtió que una escalada sería “absolutamente catastrófica” y recibiría un golpe de sanciones sin precedentes.

Él dijo: "Me temo que toda la evidencia es que el presidente Putin está realmente empeñado en una invasión a gran escala de Ucrania y en la invasión y subyugación de un país europeo independiente y soberano".

Pero el ex líder Tory Iain Duncan Smith respondió: “¿No debería ser que necesitamos golpearlos si vamos a golpearlos con sanciones fuertes, y golpearlos ahora? Necesitan sentir el dolor”.

Su colega Tory John Baron dijo: “Espero que saque de este intercambio de hoy el fuerte apoyo para sanciones más duras ahora porque eso es lo que se necesita”.

El primer tramo de sanciones

El jefe del Comité de Asuntos Exteriores, Tom Tugendhat, agregó: “Agradezco la dirección que hemos tomado, pero me encuentro, me temo, junto con muchos otros en todos los lados de esta Cámara, preguntando ¿por qué no más? ¿Por qué no más?

El líder laborista Keir Starmer instó al primer ministro a ir más allá, incluida la revocación de la licencia de transmisión del portavoz del Kremlin Russia Today.

Downing Street respondió para decir: “Esto solo está comenzando. Este es solo el primer tramo de sanciones que podríamos introducir”.

Funcionarios británicos, europeos y estadounidenses luchaban por una respuesta unificada. Alemania anunció que eliminará el gasoducto Nord Stream 2, deleitando a los aliados occidentales.

El proyecto de £ 10 mil millones vería más flujo de gas de Rusia a Alemania, pero el canciller Olaf Scholz finalmente cedió ante la "grave violación" del derecho internacional.

El parlamento ruso dio luz verde a Putin para desplegar tropas en el extranjero.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se vio obligado a renunciar a sus intentos fallidos de negociar un acuerdo. Los funcionarios de París se quejaron de que Putin había seguido al líder francés. Bruselas se vio obligada a emitir sanciones suavizadas, con la UE acosada por amargas luchas internas.

Italia, Austria, Hungría, España y Chipre fueron acusados de impedir una acción más dura. El jefe de asuntos exteriores de la UE, Josep Borrell, admitió que las conversaciones internas "no fueron fáciles" y que "podríamos haber ido más lejos".

Mordaces conocedores de la UE dijeron que la respuesta “ni siquiera es un tirón de orejas”. Pero un diplomático de la UE insistió en que la respuesta de la UE iba a la par con la de los aliados transatlánticos.

Reino Unido sanciona a 3 aliados de Putin

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anuncia sanciones contra cinco bancos rusos y tres individuos ricos como un "primer aluvión" de medidas en respuesta a las acciones de Vladimir Putin en Ucrania. pic.twitter.com/ybFe9uBoJT — Un Mundo (@PetroUsuario) February 22, 2022

Estos son los tres aliados de Putin que el Reino Unido ha golpeado con sanciones.

El trío de magnates está congelando sus activos. Y también estarán sujetos a las prohibiciones de viaje y restricciones comerciales del Reino Unido.

GENNADY TIMCHENCO, de 69 años, es el sexto hombre más rico de Rusia con una fortuna estimada en 14.500 millones de libras esterlinas.

Es fundador del Grupo Volga con sede en Luxemburgo y especializado en inversiones en energía, transporte e infraestructura.

BORIS ROTENBERG es copropietario de SGM, la empresa de construcción de gasoductos y líneas eléctricas más grande de Rusia.

Se estima que el hombre de 65 años vale £1 mil millones. Exentrenador profesional de judo, fue compañero de entrenamiento de Putin.

IGOR ROTENBERG, de 48 años, es el sobrino multimillonario de Boris y controlador de la empresa de perforación Gazprom Bureniye.

Su padre, Arkady, de 70 años, es copropietario de SGM. Él y su hermano fueron golpeados por las sanciones de Estados Unidos en 2014 y sus activos fueron congelados debido a sus estrechos vínculos con Putin.

