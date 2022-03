Reina Sofía dona 30 mil euros para los refugiados de Ucrania

Como una muestra de su compromiso y empatía con los más desfavorecidos, la Reina Sofía ha decidido realizar una aportación inicial de 30 mil euros a través de la campaña "Todos por Ucrania" que ha puesto en marcha la Federación Española de Bancos de Alimentos.

El presidente de dicha organización, Pedro Llorca, apuntaba en su discurso que "el impacto por este acontecimiento acabará influyendo en España", asegurando "esto es como un tsunami que apenas acaba de arrancar".

Toda la ayuda recaudada por Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA) será distribuida a través de los más de 300 Bancos de Alimentos que conforman su red en 29 países europeos llegando a la propia zona del conflicto y a los países vecinos que están recibiendo el éxodo.

Son demasiados ucranianos refugiados que están viviendo con angustia la actual crisis; la madre de don Felipe quiso interesarse especialmente por ellos.

¿Quién es la Reina Sofía?

Fue la primera mujer en recibir la gran cruz de la Real de Carlos III.

Desde el año 2012, la Reina Sofía mantiene a través de la Fundación que lleva su nombre, creada en 1977, convenios de colaboración con FESBAL que han ayudado a mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables y la infraestructura de los Bancos que atienden las necesidades de las miles de personas que se ven en la necesidad de acudir por alimentos.

¿Cuántos idiomas habla la Reina Sofía?

La Reina Sofía nació en Grecia, pero es española.

Nació en Grecia, pero es española y está muy orgullosa de serlo. Su amor hacia España no se puede debatir, aunque se diga que habla mal el idioma (con acento sí, pero no mal) o que no lo sabe escribir. Lo escribe perfectamente y sin faltas de ortografía, al igual que el griego, el inglés y el alemán.

Doña Sofía ha retomó sus actividades tras la jubilación de Don Juan Carlos como rey de España.

