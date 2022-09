Reina Isabel II: Un reinado enmarcado por escándalos

No todo fue miel sobre hojuelas para la reina Isabel II. En sus 70 años como monarca y jefa de la familia real británica tuvo que sortear muchos escándalos públicos. Además del romance de su hijo, el príncipe Carlos, con Camila Parker, y el rompimiento de su matrimonio con la princesa Diana, otros escándalos vinieron en cascada:

La historia de amor de la princesa Ana

La princesa Ana, la única hija de la reina Isabel II, estuvo casada con el ecuestre olímpico Mark Phillips durante casi 20 años antes de divorciarse en 1992. La pareja pasó mucho tiempo separada y no parecía feliz. La revista People describió el matrimonio como una "farsa sin alegría". Lo que provocó su divorcio fue cuando un tabloide británico informó sobre cartas "extremadamente íntimas" y "demasiado calientes para manejar" entre Anne y uno de sus ayudantes, un oficial naval británico llamado Timothy Laurence, con el que años después se casaría.

Príncipe Harry, El Nazi

En 2005, el príncipe Harry provocó indignación cuando fue a una fiesta de disfraces disfrazado de nazi. El príncipe, que tenía 20 años en ese momento, rápidamente emitió una declaración de disculpa que decía: “El príncipe Harry se ha disculpado por cualquier ofensa o vergüenza que haya causado. Se da cuenta de que fue una mala elección de vestuario”.

Príncipe Harry desnudo en las vegas

Lo que pasa en Las Vegas, en realidad no se queda en Las Vegas. Ni siquiera cuando se trata de la familia real. En 2012, las imágenes al desnudo del príncipe de 27 años, que estaba en un descanso antes de su periodo de servicio en Afganistán, se esparcieron por todas partes. Dijo después del incidente: “Al final del día, probablemente me decepcioné a mí mismo, decepcioné a mi familia, decepcioné a otras personas. Pero probablemente fue un ejemplo clásico de mí, probablemente siendo demasiado ejército y no suficiente príncipe. Es un caso simple de eso”.

El Megxit

Cuando el príncipe Harry anunció su compromiso con Meghan Markle, el mundo aplaudió a la monarquía británica por transformarse y modernizarse: ella no era británica, era mestiza y era actriz. Sin embargo, las cosas salieron muy mal y, en 2020, el príncipe Harry y Meghan anunciaron su retiro de los principales deberes reales. Los tabloides lo denominaron Megxit y la pareja con su hijo (Archie acababa de nacer) se mudó a California, Estados Unidos. En marzo de 2021, Meghan y Harry dieron una entrevista reveladora a Oprah Winfrey sobre su ruptura con la familia real, revelando una bomba tras otra, como comentarios racistas de la familia real hacia Megan y los pensamientos suicidas de ésta ante las constantes críticas.

Príncipe Andrew despojado de su título

Uno de los mayores escándalos en la historia de la familia real involucra al príncipe Andrew, quien supuestamente fue acusado de agresión sexual por Virginia Guiffre, una menor de edad durante el incidente. Ella afirmó que fue “obligada a tener relaciones sexuales con este príncipe cuando era menor de edad en tres ubicaciones geográficas separadas". A principios de 2022, en medio de la demanda civil, Andrew fue despojado de sus funciones militares honorarias, así como de sus patrocinios reales.

