Regresan al aislamiento en 11 barrios de Portoviejo, Ecuador por Covid-19

Once barrios de Portoviejo, Ecuador, regresaron al aislamiento social, luego de que detectaron más casos positivos de Covid-19, se supo que el aislamiento será por quince días, mismo que inició el pasado martes 15 de septiembre. Esta medida la adoptó el COE cantonal para ayudar a reducir los contagios que pueden darse por la exposición al virus.

El alcalde de Portoviejo, Erwin Valdiviezo, mencionó que el muestreo se realiza cada quince días durante un período de mes y medio. Estas 11 áreas con casos de COVID-19 se denominan áreas de cuidados especiales.

"Se les hace el control y se aplican restricciones de tal manera que esto se vuelve a determinar en quince días. No hay un incremento de cifras, nos mantenemos en los mismos parámetros, la mortalidad sí ha bajado", señaló Valdiviezo.

Se registraron más casos y defunciones por CoVid-19

Regresan al aislamiento en 11 barrios de Portoviejo, Ecuador por Covid-19

El sitio web del Registro Civil dice que la inscripción de defunción en Portoviejo en agosto (sin especificar la causa) fue de 200. En julio llegó a 217. Del 1 al 14 de septiembre se registraron 70 certificados de defunción.

Las zonas de cuidado especial o en aislamiento obligatorio están en las parroquias San Pablo, Francisco Pacheco, Colón, Picoazá y Crucita. También, en el centro urbano de Portoviejo, en el sector Los Ángeles, en la comunidad Estancia Vieja, en la av. Bolivariana y en las ciudadelas Nuevo Portoviejo y Los Florones.

Por quince días, quienes tengan o dieron positivo al COVID-19 y su círculo familiar deberán pasar en sus casas. Y en estos sectores se prohibió la actividad comercial entre las 19:00 y 05:00, con excepción de farmacias, tiendas de abarrotes y negocios que preparan comida solo para llevar.

Regresan al aislamiento en 11 barrios de Portoviejo, Ecuador por Covid-19

Más restricciones en Puertoviejo Ecuador por aislamiento

Tampoco se pueden vender bebidas alcohólicas. Y no se puede circular ni en vehículos ni a pie entre las 21:00 y 05:00, tal como ocurría en el toque de queda que estuvo vigente hasta el domingo 13.

"No es culpa de las autoridades, depende de nosotros que no entendemos lo mal que es esta pandemia y si nosotros no nos cuidamos, no va a haber nadie quién controle esto. No respetamos a nadie, andamos sin mascarillas, hacemos fiesta, no tenemos un buen cuidado", expuso Carlos Gines, dirigente de la parroquia Picoazá, uno de los sectores de la capital manabita más golpeados durante esta pandemia.

Te puede interesar: En Ecuador guardan cuerpos por Covid-19 hasta en los baños

Ángela Macías, habitante del sector Florones 4, considera que los controles militares y policiales no deben cesar, porque aún hay personas que no acatan las medidas de distanciamiento social y mucho menos portan mascarillas.