Registros de disturbios en el Capitolio serán publicados por orden de un juez

El esfuerzo del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para mantener registros de la Casa Blanca, con respecto a los disturbios en el capitolio del 6 de enero, ha sufrido un revés.

Al tratar de detener la publicación de los documentos, Trump había dicho que tenía el privilegio ejecutivo de mantener bajo sello las comunicaciones y los registros de visitantes relacionados con ese día como el entonces presidente.

El comité del Congreso que investiga el asalto mortal al Capitolio dijo que había emitido citaciones en busca de documentos y testimonios de más asociados del republicano, incluido el asesor principal Stephen Miller, la ex secretaria de prensa Kayleigh McEnany y otros asistentes de la Casa Blanca.

¿Cómo empezaron los disturbios en el Capitolio?

El pasado 6 de enero todo Estados Unidos colapsó

El 6 de enero, cientos de partidarios de Trump forzaron el cierre del Congreso después de ingresar por la fuerza al Capitolio, información revelada en La Verdad Noticias.

''Necesitamos saber con precisión qué papel desempeñaron el expresidente y sus asistentes en los esfuerzos por detener el conteo de los votos electorales”

“También si estuvieron contacto con alguien fuera de la Casa Blanca que intentara revertir el resultado de las elecciones '', dijo Bennie Thompson, presidente del comité selecto.

Los documentos que Trump esperaba bloquear incluyen registros de sus principales ayudantes y memorandos a su secretaria de prensa, según un documento judicial publicado en octubre.

Las más de 770 páginas incluyen registros de su ex jefe de personal Mark Meadows, su ex asesor senior Stephen Miller y su ex abogado adjunto Patrick Philbin.

El portavoz de Trump, Taylor Budowich, escribió en Twitter que "el presidente Trump sigue comprometido con la defensa de la Constitución y la Oficina de la Presidencia, y estará llevando a cabo este proceso", al tiempo que afirmó que el asunto del privilegio ejecutivo "estaba destinado a ser decidido por el Tribunales de apelación ".

Según la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan, "la posición de Trump de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo parece basarse en la noción de que su poder ejecutivo" existe a perpetuidad ". Pero los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente ''.

Los disturbios del Capitolio de EE.UU. fueron el peor ataque a la sede del gobierno norteamericnao desde la Guerra de 1812 y la única vez que el poder en los Estados Unidos no se ha transferido pacíficamente.

