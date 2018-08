Registran a Lula da Silva como candidato a la presidencia de Brasil

El partido de los Trabajadores (PT) registró oficialmente a Luiz Inácio Lula da Silva, ex presidente y preso por lavado de dinero, como candidato para la presidencia de Brasil.

En el último día de registro e intentando forzar su ingreso en la contienda para dirigir a la nación más grande de Latinoamérica, más de 10 mil seguidores llenaron las calles aledañas al Tribunal Superior Electoral mientras la presidenta del PT ingresaba a presentar la candidatura de Lula da Silva.

El exalcalde de Sao Paulo Fernando Haddad fue registrado por el PT como candidato a la vicepresidencia.

La única manera de que no sea candidato es si muero, me doy por vencido o las autoridades electorales me sacan de la contienda", manifestó Lula en un mensaje que fue leído a la multitud por la presidenta del PT. "No espero morir. No me daré por vencido. Y lucharé hasta el final por mis derechos en el sistema de justicia electoral".