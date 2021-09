Régimen talibán asegura que volverán las ejecuciones en Afganistán

Los castigos severos, amputaciones y ejecuciones implementados durante el último régimen Talibán regresarán a Afganistán ahora que la milicia islámica ha vuelto al poder, aseguró uno de los fundadores del grupo y quien fue encargado de disciplina ideológica en el régimen pasado.

En entrevista con The Associated Press, el mulá Nurudín Turabi desestimó las críticas al régimen anterior, cuando los presos eran ejecutados en estadios llenos, y pidió a los demás países que no interfieran con el nuevo gobierno.

“Todo el mundo nos criticaba por los castigos en los estadios, pero nosotros jamás los criticamos a ellos por sus leyes o sus castigos”, expresó Turabi durante la entrevista en la capital Kabul. Según reporta la agencia AP.

El régimen talibán impondrá sus leyes

Nurudín Turabi

“Nadie nos va a decir cuáles leyes debemos tener. Seguiremos los lineamientos del islam y nuestras leyes estarán basadas en el Corán”, añadió el líder del grupo extremista ante lo que se avecina en Afganistan

Desde que el Talibán regresó al poder en agosto tras una ofensiva relámpago en todo el país y ante la retirada de las fuerzas extranjeras, la comunidad internacional ha estado atenta a ver si la milicia reimpondrá el régimen teocrático con el que gobernó durante la década de 1990.

Turabi, ahora de unos 60 años, fue ministro de justicia y encabezaba el llamado Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio —es decir, la policía religiosa— en el régimen talibán anterior.

¿Qué son los talibanes?

Los talibanes siguen sembrando terror en Afganistán.

Una vez derrotados los soviéticos, un grupo de jóvenes guerreros y estudiantes de la etnia pastún al norte de Pakistán y sur de Afganistán, conocidos como talibanes, ganó cada vez más popularidad.

