Régimen de Maduro podría terminar importando gas domestico a Venezuela.

El director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, Eudis Girot, aseguró que la situación del gas doméstico supera en gravedad la escasez de gasolina. Y también afirmó que no existen garantías de un suministro confiable y que no se ve una próxima solución.

En este sentido, el régimen de Nicolás Maduro podría terminar con la importación de gas doméstico: de una capacidad instalada de procesamiento diario de 200.000 barriles, en el país solo se producen 16.000, lo que alcana para cubrir solo 8% de la demanda interna en Venezuela.

“En el país no hay gas. Así como el gobierno ha importado gasolina, debe hacer una importación masiva de gas porque no hay. La gente está viviendo una tragedia con el tema del gas”, aseguró Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

Venezuela regresa a estufas de leña tras crisis de gas

Mientras tanto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social refirió que el día lunes fueron registradas más de 60 protestas en 19 estados. Una de las razones principales que orilló a los ciudadanos a las calles fueron los servicios públicos, incluyendo las irregularidades en el suministro de gas doméstico.

Cabe destacar que un importante número de venezolanos cocina a leña, particularmente en el interior del país. Asimimso, sin importar el confinamiento por la pandemia de COVID-19, los afectados exigen la restitución del servicio. Incuso existen algunos reportes en donde se señala que hay familias que pasan más de un mes con los cilindros vacíos.

El sindicalista dijo a medios locales que no hay garantías de un suministro confiable y que a cotro plazo no se vislumbra una solución. Además, consideró que el plan de recuperación planteado por Nicolás Maduro no da seguridad.

“El problema energético de Venezuela es grave, crítico, catastrófico. Tiene a la gente en la miseria, pasando necesidad. En medio de las confrontaciones políticas es el pueblo el que paga las consecuencias. No tiene gasolina, no tiene gas, no tiene agua, no tiene electricidad. Hicieron trizas la vida de los venezolanos”, sentenció.

Con información de elnacional.com