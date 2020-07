Refugios de EEUU podrán rechazar a personas transgénero sin hogar

transgénero refugio trump mundo

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos propuso el miércoles permitir que los refugios para personas sin hogar denieguen a las personas transgénero el acceso a refugios de un solo sexo con su identidad de género.

El departamento de vivienda dijo en un anuncio que la regulación propuesta aseguraría que los refugios "no deben discriminar en base a la orientación sexual o el estado transgénero", y agregó que los cambios acomodan mejor las "creencias religiosas de los proveedores de refugios".

La administración Trump ha estado presionando el cambio, argumentando que evitaría que los hombres obtengan subrepticiamente acceso a los refugios para mujeres sin hogar para abusar de los residentes o rastrear cónyuges y parejas.

Debido a una ley, los refugios pueden negar asilo a personas transgénero

Pero los defensores de los derechos de las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales y las personas transgénero y los libertarios civiles dijeron que la regla significaría que las mujeres transgénero, potencialmente incluso otras mujeres confundidas con transgénero, podrían ser derivadas a refugios que también alojan a hombres, donde podrían enfrentar abusos o asaltos. Algunas mujeres podrían perder el acceso al refugio por completo.

El departamento de vivienda no respondió de inmediato a las preguntas sobre la regla propuesta.

La nueva regla continúa con un amplio desmantelamiento de las protecciones para las personas transgénero en todo el gobierno federal y llega menos de dos semanas después de que la Corte Suprema dictaminó que la ley de derechos civiles protege a los trabajadores homosexuales y transgénero de la discriminación en el lugar de trabajo. Una enmienda bipartidista pendiente en el Senado busca restaurar el acceso al ejército para los solicitantes transgénero prohibidos por la administración Trump.

"Esta nueva regla sería particularmente peligrosa para las mujeres transgénero negras y marrones que enfrentan tasas extraordinariamente altas de desempleo y falta de vivienda en cualquier momento, y particularmente en esta crisis económica", LaLa Zannell, defensora de los derechos de las personas transgénero en la Unión Americana de Libertades Civiles , dijo en un comunicado.

Las personas transgénero, particularmente los adolescentes, corren un alto riesgo de quedarse sin hogar. Un informe publicado en abril por el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles estimó que al menos uno de cada cinco jóvenes sin hogar se identifica como L.G.B.T., varias veces mayor que su participación en la población general. El mismo informe dice que casi un tercio de las personas transgénero y no binarias encuestadas experimentan la falta de vivienda durante su vida.

Trump, tránsfobo además de criminal. Nada nuevo.

" el departamento de Vivienda y Urbanismo propuso una nueva regla que permitiría a los refugios de indigentes financiados por fondos federales rechazar a las personas transgénero por motivos religiosos https://t.co/yJBghNEaKj — Charo #ProstituciónAbolición (@flordepascua12) January 30, 2020

Un estudio realizado por el Centro para el Progreso Americano y el Centro de Igualdad de Derechos descubrió que solo el 30 por ciento de los refugios en cuatro estados (Connecticut, Washington, Tennessee y Virginia) alojarían a mujeres transgénero con otras mujeres y el 21 por ciento de esos refugios se negaría a refugiarse por completo.

Los grupos de derechos de las personas transgénero también dicen que el cambio de reglas está escrito de manera lo suficientemente amplia como para afectar a las personas que no son transgénero. Una versión de 2019 de la regla propuesta dijo que los trabajadores de los refugios, al elegir admitir a alguien, podían "considerar una serie de factores" que podrían incluir la apariencia física de la persona.

Destacados

"Existe cierto riesgo de que no solo las personas transgénero sean arrastradas por esto, sino también las personas cisgénero que no cumplan con las normas sociales establecidas por un refugio en particular", dijo Dylan Waguespack, director de políticas públicas de True Colors United, que trabaja para prevenir la falta de vivienda entre LGBT juventud. "Es un argumento completamente de mala fe decir que las protecciones de identidad de género permanecen".

La regla de igualdad de acceso, creada por la administración Obama en 2012 y ampliada en 2016, estableció protecciones para las personas transgénero en refugios y otras instalaciones financiadas por la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario del departamento de vivienda.

Medida discriminatoria

Robin Maril, director legal asociado de la Campaña de Derechos Humanos, un destacado L.G.B.T. El grupo de defensa, dijo que el departamento de vivienda que sigue adelante con el cambio de reglas, incluso después del fallo de la Corte Suprema, señaló que los funcionarios de la administración Trump estaban tratando de sortear ese fallo redefiniendo lo que contaba como discriminación.

"Hemos visto esto una y otra vez por parte de esta administración, de minar palabras y hacer todo lo posible por discriminar y decir que no lo son", dijo Maril. "Está reclasificando qué es la discriminación. Está tratando de hacer que rechazar a alguien no sea discriminación ".

Trump permitiría a refugios públicos negar el acceso a personas transgénero... pic.twitter.com/tIX7Pz8EOA — Maquinas Empacadoras (@MaquinasEmpac) July 2, 2020

Las autoridades han dicho previamente que tales reglas asegurarán que los hombres no puedan entrar en los refugios de mujeres para abusar de los residentes. En el anuncio, el departamento de vivienda agregó que aquellos que se apartaron de los refugios bajo la regla deben recibir información sobre otros refugios en el área.

El informe del Instituto Williams dijo que tales políticas llevan a "muchas personas transgénero a quedarse sin protección". Incluso los que son admitidos, según el estudio, enfrentan "un mayor riesgo de hostigamiento y victimización", que "a menudo se cumple con la inacción del personal del refugio".

Un informe publicado en 2011 por el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero y la Fuerza de Tarea Nacional de Gays y Lesbianas dijo que más de la mitad de las personas transgénero encuestadas que habían usado un refugio para personas sin hogar informaron haber sido hostigadas, el 25 por ciento fueron agredidas físicamente y el 22 por ciento fueron agredidas sexualmente.

Te puede interesar:Jari Jones:conoce a la modelo transgénero, imagen de la firma Calvin Klein

"Habrá muchos lugares donde los refugios son principalmente religiosos y están dirigidos principalmente por personas que no quieren atender a mujeres transgénero en refugios para mujeres", dijo Maril. "Suena genial decir" Bueno, puedes obtener una referencia ", pero si esa referencia es a un refugio solo para hombres, esa no es una opción. Esa no es una opción segura ".