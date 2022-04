Refugiados ucranianos luchan por recibir ayuda en Estados Unidos

Más de 4 millones de personas han huido de Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, muchas de esas personas han llegado a Estados Unidos en busca de refugio.

Seth Robbins viajó a Rumania para ayudar a los miembros de su familia a escapar el mes pasado. Su esposa Inna es nativa de Ucrania y todavía tiene familia allí.

"Fue muy difícil para ella digerir que donde creció y las personas que ama ahora estaban oficialmente en una zona de guerra", dijo Robbins.

Familias ucranianas llegan a frontera de México para pedir asilo en Estados Unidos.

Sus seres queridos ingresaron por la frontera de México donde recibieron la libertad condicional humanitaria que solo permite la entrada temporal a los Estados Unidos.

“Estos refugiados se encuentran en una posición muy frágil. No tienen forma de reponer sus ingresos. No tienen forma de conseguir trabajo. No hablan el idioma común con el país en el que se encuentran”, dijo Robbins.

Los abogados de inmigración dijeron que esto destaca aún más la actual crisis de refugiados ucranianos y la necesidad de un cambio.

"Entonces, tal vez esta vez podamos tomar algunos pasos y abordar esto de manera sólida y sentar algunas bases aquí. Entonces, cada vez que algo como esto suceda en el futuro, hemos establecido un plan que podemos ejecutar para ayudar a estas personas", dijo el abogado de inmigración Neelofer Syed.

