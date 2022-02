Refugiados de Ucrania suman casi 120,000, llegarían a 4 millones según la ONU

Refugiados ucranianos suman casi 120,000, llegarían a 4 millones según la ONU

Cientos de miles de refugiados han huido de Ucrania hacia los países europeos vecinos a medida que el tercer día de la invasión a gran escala de Rusia se intensifica con los combates en la capital, Kiev.

El conflicto ya ha expulsado a casi 120,000 ucranianos de sus hogares y ha cruzado sus fronteras hacia Polonia, Moldavia, Hungría, Rumania y Eslovaquia, dijo el sábado la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados.

“Casi 116,000 han cruzado las fronteras internacionales hasta ahora. Esto puede aumentar, está cambiando cada minuto”, dijo Shabia Mantoo, vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. "Es muy fluido y cambia cada hora".

Mantoo agregó que algunos refugiados incluso han huido a Bielorrusia, donde algunas tropas rusas estaban estacionadas antes de ingresar a Ucrania días antes.

La ONU estima que hasta 4 millones de personas podrían huir de Ucrania si se intensifican los enfrentamientos con las fuerzas rusas.

Los refugiados ucranianos continúan llegando a países vecinos como Polonia.

Si bien Mantoo no proporcionó de inmediato el número de refugiados por país, el gobierno de Polonia dijo el sábado por la mañana que más de 100,000 ucranianos cruzaron la frontera entre Polonia y Ucrania en las últimas 48 horas.

Los refugiados en el cruce fronterizo de Medyka en Polonia dijeron que una fila de miles de ucranianos que esperaban para ingresar a Polonia se extendía 9 millas (15 kilómetros) hacia Ucrania, informó la emisora polaca TVN24.

"Llegué hoy a las 3 a.m. y estoy esperando a mi esposa", dijo Taras, de 25 años, a Reuters desde el lado polaco del cruce. "Me llamó desde el lado ucraniano y hay una cola de 30 kilómetros de autos y personas. Dijo que no sabe cuándo cruzará".

Hombres de 18 a 60 no pueden salir de Ucrania

Los refugiados que llegaron a la ciudad fronteriza húngara de Zahony dijeron que a los hombres en edad de luchar no se les permitía salir de Ucrania.

Mientras las fuerzas y los ciudadanos ucranianos continuaban repeliendo el avance de Rusia sobre Kiev el sábado por la mañana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, rechazó una oferta de Estados Unidos para evacuar y prometió permanecer en la capital.

"La pelea está aquí", dijo Zelenskyy en una actualización de video filmada en su teléfono.

