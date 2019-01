Reconoce el Papa que la Iglesia está herida por su pecado propio

Durante su visita por Panamá, el papa Francisco admitió que la Iglesia católica se encuentra "herida por su pecado", y esto lo dijo en un momento en que la institución se está sumida en una escalada de escándalos por abusos sexuales en la iglesia.

Francisco expresó ante la comunidad católica conformada por sacerdotes, consagrados y laicos en la catedral de Panamá, como parte de su gira en la que participó en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

“El cansancio de la esperanza nace al constatar una Iglesia herida por su pecado y que tantas veces no ha sabido escuchar tantos gritos en el que se escondía el grito del Maestro: 'Dios mío, ¿por qué me has abandonado”, afirmó Francisco.

“La fe se desgasta y degenera", indicó el Papa quien desde que empezó su misión tuvo como objetivo rescatar a los fieles creyentes de los evangélicos.

Recordemos que de pocos años a la fecha, la iglesia ha sido señalada por diversos casos de escándalos sexuales, y esto ha sido motivo de la gran macha a la imagen que hoy tiene la iglesia católica. Además fue en el 2012, cuando salieron a la luz, una serie de documentos secretos del Vaticano, los cuales fueron nombrados por algunos como Vatileaks, los cuales involucran eventos de corrupción, chantajes y abusos sexuales de la misma iglesia.

Y en los años siguientes salieron a la luz denuncias de abusos a menores por parte de sacerdotes católicos en varios países del mundo, algo que volvió a sacudir los cimientos del Vaticano.

Con todo lo anterior, el Papa pidió una "renovación" a sus fieles y "calmar y saciar la sed, refrescar sus pasos, recuperar fuerzas para continuar con la misión".