Recomienda silencio y no hablar por el móvil en el metro para prevenir contagios

Luego de continuar en riesgo por el rebrote del Covid-19 y que se transmite a través de aerosoles suspendidos en el aire, numerosos investigadores están reclamando a las autoridades que se reconozca esta forma de contagio y se adapten las medidas de prevención en plena segunda ola de la pandemia evitando hablar y tener interacción a través de los medios de transportes.

Se dio a conocer que unos investigadores del CSIC ha pedido no hablar en el transporte público para prevenir los contagios de Covid-19. Además de las mascarillas y una correcta ventilación, este comportamiento de los usuarios reduciría la carga viral en el aire, sostiene la científica, esto podrá disminuir el virus que cada vez cobra más vidas en el mundo.

Recomiendan no hablar en lugares públicos

El CSIC publica un informe que resume el conocimiento científico sobre la Covid-19 y los proyectos de investigación que ha puesto en marcha



Nota ➡️https://t.co/nJVTb2Et76

Informe ➡️ https://t.co/BIMq4zAcJW pic.twitter.com/O6Xg13UFKo — CSIC (@CSIC) September 4, 2020

De esta manera, los científicos que señalan el aire como la principal vía de contagios de la Covid-19. Los aerosoles hacen que sean necesarias más medidas como la ventilación de espacios cerrados. Sin embargo, en el transporte público es prácticamente imposible cumplir con esta premisa.

La investigadora en aerosoles atmosféricos del CSIC, María Cruz Minguillón, subrayó que "sería ideal que en el metro indicaran ‘Silencio siempre’" en el programa Via Lliure de RAC1. Según afirmó, callados y con la mascarilla bien ajustada, el riesgo baja muchísimo. Minguillón recomienda no hablar, ni siquiera por teléfono. Cuando hablamos por el móvil en el metro, con ruido, chillamos y emitimos 50 veces más aerosoles, esas partículas que salen al hablar o al respirar y que los expertos no tienen dudas: son una de las principales vías de contagio.

Hemos estado hablando de transmisión por aerosoles y ventilación en aulas y transporte público �� https://t.co/tOIDipftBN — María Cruz Minguillón (@mc_minguillon) November 1, 2020

