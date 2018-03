Recogió monedas de la calle desde 1970 y ahora es rico

Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡Después de leer esta historia, tu vida cambiará! Esta es la historia de Otto un anciano que durante 45 años de su vida se dedicó a ahorrar monedas, cualquier moneda que se pudiera encontrar en la calle, Otto la guardaba, era tanto su afán de guardar las monedas que en una ocasión se dio a la tarea de meter en botellas plásticas todas las monedas que ya no utilizaba y sin ningún reparo tomaba las que veía tiradas en la calle, las recogía y las colocaba también en su botella de ahorro. Y así fue juntando monedas todos los días, el hombre pensaba que algún día el dinero que allí depositaba le iba a servir para algo en el momento, y no era una botella llena. Eran dos, tres, cuatro, muchas de ellas con muchísimas monedas, claro está que algunas ya no eran vigentes, pues al pasar de los años la moneda se renueva y quedan como parte de un tesoro o colección. Era asombroso ver el patio de la casa donde vivía Otto, se divisaba gran número de botellas con las monedas adentro, imposible calcular la cantidad que se encontraba dentro, lo cierto es que este hombre nos demuestra lo que es ahorrar y lo que hace la constancia, cuando uno quiere puede y en este hecho se evidencia.

Otto junto por 45 años monedas de la calle

Pero ahorrar más no fue posible para este anciano, ya que un día enfermo y no contaba con seguro médico que lo respaldara, por lo tanto fue necesario acudir al banco y llevar la montaña de monedas que durante tantos años él había ahorrado, para ver si con este dinero se podía ayudar en la enfermedad que manifestaba. Pero lo que encontró en el banco, fue una fortuna. El hombre que lo atendió se demoró muchas horas contando una a una las monedas quellevaba. Dios un total de 5136 dólares con 14 centavos, además tenía también una moneda de colección la cual tenía un valor de 2 mil dólares. Lo que en pesos mexicanos serían unos 128 mil 448 pesos. ¡Wooooooooow! Sin duda alguna una fortuna bien merecida para Otto. ¡Ahora después de leer la historia, agradecerás el momento en el que te encuentras una moneda en el piso y no la querrás dejar tirada, capaz y en una de esas casualidades de la vida, te puede llegar a hacer millonario! ¿Qué opinas?