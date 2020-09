Recibe duras críticas Macarena Santelices por defender al régimen de Pinochet

Macarena Santelices fue duramente criticada en redes sociales y en un famoso programa de tv, luego de que defendió duramente al régimen de Pinochet, en plena transmisión en vivo donde debatió este y varios temas más, en el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red, donde estuvieron de invitados los diputados Hugo Gutiérrez y Juan Luis Castro, la alcaldesa de Olmué y el senador Francisco Chahuán.

En un momento, Santelices empezó a criticar la poca condena que, según ella, hizo la izquierda al informe de la ONU sobre las violaciones a los DD.HH. en Venezuela, por lo que de inmediato se le pidió una opinión sobre lo hecho por Pinochet, de quien ella es sobrina nieta.

Estas fueron las críticas contra Macarena Santelices

“Sí hubo violaciones a los DD.HH., pero llamarla dictadura me parece mucho. La Constitución que tenemos es producto de ese momento histórico de nuestro país que también permitió crecer económicamente y permitir lo que es Chile ahora”, comenzó.

Luego de la sorpresa de todos los presentes, se le consultó por qué ella no dice claramente que fue dictadura militar.

“¿Hay alguna dictadura en el mundo que haya entregado el poder, tras un proceso democrático, de forma pacífica y con un Plebiscito?”, argumentó Santelices.

Esto colmó la paciencia del diputado Castro, quien no tuvo problemas en decirle que “el punto es que tu parentesco con Pinochet te impide decir que lo suyo fue dictadura. Nadie te estigmatiza por eso, sino por cómo calificas lo sucedido tras el Golpe de Estado”.

Macarena Santelices es sobrina nieta de Pinochet

“Las violaciones a los DD.HH no pueden tener color político. Acá se niega un informe de muchas páginas, viendo que por años llegan venezolanos diciendo que allá matan y torturan y el PC se reía de eso”, volvió a argumentar Santelices.

Ante esto, Mirna Schindler le dijo que “o sea que su sector político condena las violaciones a los DD.HH. en Venezuela, pero no son capaces de decir que lo de Pinochet fue una Dictadura”. “¡Es que ustedes insisten en que diga algo que no voy a decir!”, respondió la ex alcaldesa, con sonrisa en su cara.

Todo lo cerró Castro, aportando que “ese es justamente el doble estándar. No puedes admitir que tu gobierno de Pinochet fue Dictadura. Es lo básico, no has sido capaz de decirlo”.