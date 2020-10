Rebrote de coronavirus en la ciudad Qingdao en China

Se ha informado que después de casi dos meses sin contagios locales de coronavirus en China según las cifras oficiales, ha habido un rebrote en la ciudad costera de Qingdao. De momento se han confirmado doce casos, la mitad asintomáticos, ligados a un hospital donde son ingresados los enfermos de Covid-19 que vienen del extranjero y son detectados en las pruebas y cuarentenas obligatorias al llegar a China.

Tras cerrar el hospital y confinar los edificios donde vivían los afectados, las autoridades van a hacerle las pruebas del ácido nucleico a los más de nueve millones de habitantes de Qingdao en los próximos cinco días. Aunque esta es una medida habitual para atajar los rebrotes en China, ha cundido el temor a que este foco se extienda porque uno de los enfermos es taxista y acaban de terminar unas largas vacaciones.

Según informa la Comisión Municipal de Salud de Qingdao, dicho taxista es el esposo de una enfermera del hospital y acudió para un tratamiento a dicho centro médico, donde se le hizo el test del coronavirus y dio positivo. Al parecer, el tercero de los asintomáticos es un hombre de 58 que fue ingresado por tuberculosis en dicho hospital, especializado en enfermedades respiratorias, tras haber sido dado de alta varios días antes.

Hasta el momento se sabe que China ha notificado 29 casos asintomáticos importados del extranjeros y tres de transmisión local, pero no los incluye en sus estadísticas como pacientes confirmados de Covid-19 si no desarrollan la enfermedad, informa Reuters. Durante los últimos 56 días, las autoridades no habían informado de ninguna transmisión local, por lo que este rebrote vuelve a demostrar las dificultades para controlar la epidemia.

Por su parte, se ha mencionado que oficialmente, China contabiliza 85.578 casos confirmados y 4.634 fallecidos. Muchos dudan de estas cifras y creen que serán mayores porque, durante las primeras semanas de la epidemia, murieron muchos enfermos sin que se les hubiera hecho la prueba del coronavirus.